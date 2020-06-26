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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200626/1573491467.html
СМИ: компании из ОАЭ и Израиля будут сотрудничать в борьбе с COVID-19
Две частные эмиратские компании подписали соглашение с израильскими компаниями о совместных исследованиях для борьбы с COVID-19, сообщило в четверг Эмиратское... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
биньямин нетаньяху
оаэ
израиль
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, биньямин нетаньяху, оаэ, израиль, в мире

СМИ: компании из ОАЭ и Израиля будут сотрудничать в борьбе с COVID-19

01:04 26.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
ДОХА, 26 июн - РИА Новости. Две частные эмиратские компании подписали соглашение с израильскими компаниями о совместных исследованиях для борьбы с COVID-19, сообщило в четверг Эмиратское агентство новостей WAM.
Как отметило агентство, "в свете вспышки пандемии коронавируса в мире, когда кризис вынуждает человечество к общим усилиям в области исследований, разработок и технологий, чтобы направить их на благо человечества, две частные компании из ОАЭ и две израильские компании объявили о запуске нескольких совместных проектов в области медицины и для борьбы с COVID-19".
"Это научно-медицинское партнерство призвано преодолеть исторические политические вызовы в регионе в рамках приоритета гуманитарных целей и конструктивного сотрудничества, направленного на решение проблемы пандемии COVID-19, в интересах сохранения здоровья жителей региона", - отметило агентство.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале научного сотрудничества с ОАЭ для борьбы с коронавирусом в области исследований, разработок и технологий после длительных и интенсивных контактов последних месяцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Биньямин НетаньяхуОАЭИзраильВ мире
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