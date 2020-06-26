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https://ria.ru/20200626/1573491405.html
В США признали, что статистика по COVID-19 может быть занижена в 10 раз
Число случаев заражения коронавирусом в США может достигать по крайней мере 23 миллионов, что в десять раз больше, чем официально сообщается, пишет газета... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T05:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США признали, что статистика по COVID-19 может быть занижена в 10 раз

00:58 26.06.2020 (обновлено: 05:48 26.06.2020)
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США может достигать по крайней мере 23 миллионов, что в десять раз больше, чем официально сообщается, пишет газета Washington Post со ссылкой на Роберта Редфилда, главу Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в составе американского минздрава.
"По нашим точным расчетам, на данный момент на каждый зафиксированный случай (заражения коронавирусом в США – ред.) есть фактически 10 других инфицированных", - заявил Редфилд в ходе беседы с журналистами.
По словам чиновника, подсчет CDC основывается на собранных со всей страны образцах крови, которые проверяют на наличие антител к COVID-19. По этим подсчетам, на каждый подтвержденный случай заражения коронавирусом в США есть десять человек с антителами. Таким образом на территории США носителями коронавирусной инфекции являются как минимум 23 миллиона человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 121 тысячи смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 656 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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