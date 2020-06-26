В США признали, что статистика по COVID-19 может быть занижена в 10 раз

"По нашим точным расчетам, на данный момент на каждый зафиксированный случай (заражения коронавирусом в США – ред.) есть фактически 10 других инфицированных", - заявил Редфилд в ходе беседы с журналистами.

По словам чиновника, подсчет CDC основывается на собранных со всей страны образцах крови, которые проверяют на наличие антител к COVID-19. По этим подсчетам, на каждый подтвержденный случай заражения коронавирусом в США есть десять человек с антителами. Таким образом на территории США носителями коронавирусной инфекции являются как минимум 23 миллиона человек.