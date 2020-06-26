Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами

"Один мой друг, очень умный человек… спросил меня: "С какой нацией сложнее всего иметь дело - Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?". Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие", - заявил Трамп, выступая на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.