Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573491373.html
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:21
россия
дональд трамп
fincantieri
китай
кндр (северная корея)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215212_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_26a5084d9bdabfbe42eb6f9904f45d48.jpg
https://ria.ru/20200625/1573477578.html
https://ria.ru/20200625/1573445352.html
Дональд, советую этих демократов посадить всем скопом лет на десять. Тогда и страна заживёт и мир вздохнет с облегчением. Уж лучше единая Россия чем эти ваши демократы. Хотя нет, не лучше.
50
Ну конечно с Россией проще. Ввёл санкции и голова ни боли. Всё ровно вы для нас "друзья, коллеги и заокеанские партнёры". А со своими демократами что ни делай, ты для них всё равно враг.
36
12
россия
китай
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215212_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_26a5084d9bdabfbe42eb6f9904f45d48.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215212_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_359353acb6b11af3d9bd1267b0a0375c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572215212_883:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_b38e8f669e129ad24cc0daac5dd3dc59.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, fincantieri , китай, кндр (северная корея), сша, в мире

Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами

00:56 26.06.2020 (обновлено: 01:21 26.06.2020)
20961
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.
"Один мой друг, очень умный человек… спросил меня: "С какой нацией сложнее всего иметь дело - Китай или, возможно, Россия? Или может быть Северная Корея?". Я сказал: "Нация, с которой тяжелее всего иметь дело, это демократы в США". С демократами в США гораздо тяжелее, чем с кем-либо из тех, с кем мы имеем дело. Они гораздо менее разумны и немного сумасшедшие", - заявил Трамп, выступая на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.
Он отметил, что "демократы никогда не хотят выделять деньги на армию по какой бы то ни было причине". "Вы даже не представляете, через что мне пришлось пройти с этими людьми (демократами - ред.)", - добавил президент, обращаясь к рабочим.
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
Вчера, 17:22Президентские выборы в США - 2020
Эксперт предсказал усиление раскола в США после президентских выборов
Кораблестроительная верфь Fincantieri Marinette Marin - американская дочерняя компания итальянского предприятия Fincantieri, одного из крупнейших в мире судостроителей. Ранее администрация Трампа подписала с верфью контракт на строительство до десяти новых фрегатов с управляемыми ракетами стоимостью почти 5,5 миллиарда долларов.
Ранее Трамп неоднократно говорил о желании "поладить" с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. В то же время посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в начале июня отмечал, что отношения России и США "несколько подморожены", похоже, что позитивные сигналы из Москвы до американской стороны не доходят.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 09:59
Политолог оценил заявление Трампа о желании "поладить" с Россией
13021142210
Обсудить 12
РоссияДональд ТрампFincantieriКитайКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
Популярные комментарии
Дональд, советую этих демократов посадить всем скопом лет на десять. Тогда и страна заживёт и мир вздохнет с облегчением. Уж лучше единая Россия чем эти ваши демократы. Хотя нет, не лучше.
26 июня, 01:30
Александр Сергеевич
27510017
Ну конечно с Россией проще. Ввёл санкции и голова ни боли. Всё ровно вы для нас "друзья, коллеги и заокеанские партнёры". А со своими демократами что ни делай, ты для них всё равно враг.
26 июня, 02:16
Игорь Громов
2780100
Рекомендуем
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Актер Михаил Ефремов
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
Медицинские работники несут пациента, доставленного в больницу Columbus Covid 2 в Риме
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции
ДТП с участием беспилотного автомобиля Мостранспроекта в центре Москвы
Эксперт рассказал, когда нельзя включать "аварийку" в машине
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
История о Николае Платоновиче и Джоне Болтуновиче
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Военнослужащие армии США
США требуют от Германии триллион за защиту
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:40Эстония введет обязательный карантин для туристов из Люксембурга
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
20:54Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч
Лента новостейМолния