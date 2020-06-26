Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200626/1573491326.html
Жена автора белорусского Telegram-канала заявила о деле против него
Администратор популярного в Белоруссии Telegram-канала Игорь Лосик задержан по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок,... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:45
мвд белоруссии
telegram (приложение)
весна
олег лосик
брестская область
гродно
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg
https://ria.ru/20200625/1573471757.html
брестская область
гродно
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1400x0_80_0_0_30314ed46b07d9855817fe7c24e5c6e8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_3a84a0c8ea0c7e59ee85af13a53d1283.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_771:0:2818:2047_1400x0_80_0_0_acd9ff632e5b5345fdcfffb2a23e147b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, telegram (приложение), весна, олег лосик , брестская область, гродно, белоруссия, в мире

Жена автора белорусского Telegram-канала заявила о деле против него

00:51 26.06.2020 (обновлено: 02:45 26.06.2020)
369
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. Администратор популярного в Белоруссии Telegram-канала Игорь Лосик задержан по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила его жена Дарья.
В четверг популярный в Белоруссии Telegram-канал "Беларусь головного мозга", специализирующийся на общественно-политической тематике и имеющий 168 тысяч подписчиков, сообщил, что задержан его администратор и автор Лосик, в его квартире в Барановичах (Брестская область) прошел обыск. В сообщении отмечалось, что Лосик задержан в рамках уголовного дела, однако не указывалось, какого именно. Также отмечалось, что конфискована техника.
"Мой муж в данный момент находится в Минске на Окрестина (в центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома – ред.). На него заведено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок либо активное участие в них", - написала его жена в Instagram.
Ранее обвинение по этой статье было также предъявлено популярному блогеру Сергею Тихановскому, чья жена Светлана баллотируется на президентский пост на назначенных на 9 августа выборах, а также его сторонникам. Задержание произошло в конце мая на предвыборном пикете в Гродно. Глава СК Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок на предвыборном пикете, выросло до десяти и может еще измениться.
В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде "цепей солидарности", управляются через Telegram-каналы и прямые включения "Радио Свобода" с места событий.
Наручники
Вчера, 15:57
В Белоруссии задержали человека, публиковавшего данные нацгвардейцев
Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в "цепи солидарности" в разных городах республики.
Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии.
1201142
Обсудить 0
МВД БелоруссииTelegram (приложение)ВеснаОлег ЛосикБрестская областьГродноБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Фотоснимок коронавируса
СМИ: компании из ОАЭ и Израиля будут сотрудничать в борьбе с COVID-19
Американские доллары
G20: более 40 стран подали заявки о приостановке выплат по долгам
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Небензя: ООН — не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
В США признали, что статистика по COVID-19 может быть занижена в 10 раз
Сбор винограда в Крыму
В России вступает в силу закон о виноградарстве и виноделии
Российский авиационный комплекс радиолокационного дозора
Разведку у российских границ за неделю вели 35 самолетов
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Наручники на флаге США
Лоббист Джек Абрамофф вновь признан виновным в США
Небоскребы в Дохе
СМИ: соседи Катара пока отвергают посредничество Кувейта в вопросе Дохи
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В США более миллиона "мертвых душ" получили компенсацию за COVID-19
Василий Небензя
Небензя: резолюцию о борьбе с героизацией нацизма поддерживают в ООН
Города мира. Вильнюс
Власти Вильнюса превратили главную площадь в пляж
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Credit Suisse опроверг информацию о тайных счетах сына Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:38Ростуризм надеется, что справки о COVID-19 для санаториев скоро отменят
22:35В Киевской области ограничили проведение массовых мероприятий
22:30В Мехико 29 июня начнут снимать ограничения по коронавирусу
22:29В Петербурге столкнулись "Нива" и маршрутка, есть пострадавшие
22:22Мэрия Минска объяснила проблему с качеством воды в городе
22:06Вышинского удивил ответ ЮНЕСКО на запрос по притеснению Sputnik Эстония
22:02В Сербии объявили режим стихийного бедствия из-за наводнений
21:56L'Oreal уберет из описания своей косметики слова "белая" и "светлая"
21:52Ученый: атеизм стал фактически официальной идеологией современной Европы
21:44В России проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
21:38В Ростове-на-Дону авиапассажира сняли с рейса из-за отказа надеть маску
21:27В ОАЭ более двух тысяч человек вылечили от COVID-19 стволовыми клетками
21:20МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
21:17Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
21:12В Таджикистане еще 56 человек заболели COVID-19
21:10В Москве на проспекте Вернадского сгорел легковой автомобиль
21:00В России свыше 6,1 тысячи военных вылечились от коронавируса
20:58Число случаев коронавируса в мире превысило 9,4 миллиона
20:54Число жертв коронавируса в Чили превысило пять тысяч
20:52Вывозной рейс с россиянами прибыл в Петербург из Киргизии
Лента новостейМолния