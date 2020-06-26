Жена автора белорусского Telegram-канала заявила о деле против него

В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде "цепей солидарности", управляются через Telegram-каналы и прямые включения "Радио Свобода" с места событий.

Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в "цепи солидарности" в разных городах республики.