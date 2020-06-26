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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200626/1573491301.html
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:17
75 лет великой победы
балтийский флот вмф россии
калининград
общество
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Девушка достойна уважения .
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В Великобритании есть орден Подвязки, у нас появилась медаль Туфли!
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калининград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
балтийский флот вмф россии, калининград, общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

00:54 26.06.2020 (обновлено: 10:17 26.06.2020)
108624
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская получает поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Ранее СМИ обратили внимание на участницу парада в честь Дня победы в Калининграде, которая, потеряв туфлю, продолжила маршировать. Принимавший парад командующий Балтфлотом отметил невозмутимость Кальчинской, а также тот факт, что никто не заметил произошедшего.
Девушка, которая служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО Балтфлота, получила награду, а также грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

Не ожидала внимания

Сама Кальчинская призналась, что не ожидала такого внимания к инциденту. Она отметила, что на такой случай никаких указаний нет, поэтому она полагалась только на собственное чутье.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Вчера, 17:5075 лет Великой Победы
Миронов предложил в будущем проводить парад Победы 24 июня
По словам участницы парада, она понимала, что должна "пройти достойно" и "деваться некуда. Девушка добавила, что волновалась на награждении и теперь счастлива и гордится собой.

Парад в Калининграде

Около 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств, а также современная боевая техника, стоящая на вооружении флота, приняли участие в параде Победы на главной площади Калининграда 24 июня. После завершения наземной части парада в небе пролетели 20 воздушных судов.
Вечером военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произвели праздничный салют в честь 75-й годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3.
75-лет Великой Победы: парады прошли в городах России
24 июня, 21:10
75-лет Великой Победы: парады прошли в городах РоссииГрандиозным парадом в Москве отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По брусчатке Красной площади прошли легендарные танки Т-34, чем 200 единиц современной техники, некоторые из которых впервые демонстрировались публично. В небе пролетели 75 самолетов и вертолетов. В параде приняли участие 13 расчетов армий мира.
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75 лет Великой ПобедыБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградОбщество
Популярные комментарии
Девушка достойна уважения .
26 июня, 01:47
Cт Прапор СССР
95810022
В Великобритании есть орден Подвязки, у нас появилась медаль Туфли!
26 июня, 01:56
Павел Фомин
503103034
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