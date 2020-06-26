Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.

Ранее СМИ обратили внимание на участницу парада в честь Дня победы в Калининграде, которая, потеряв туфлю, продолжила маршировать. Принимавший парад командующий Балтфлотом отметил невозмутимость Кальчинской, а также тот факт, что никто не заметил произошедшего.

Девушка, которая служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО Балтфлота, получила награду, а также грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

Не ожидала внимания

Сама Кальчинская призналась, что не ожидала такого внимания к инциденту. Она отметила, что на такой случай никаких указаний нет, поэтому она полагалась только на собственное чутье.

По словам участницы парада, она понимала, что должна "пройти достойно" и "деваться некуда. Девушка добавила, что волновалась на награждении и теперь счастлива и гордится собой.

Парад в Калининграде

Около 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств, а также современная боевая техника, стоящая на вооружении флота, приняли участие в параде Победы на главной площади Калининграда 24 июня. После завершения наземной части парада в небе пролетели 20 воздушных судов.