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Небензя: ООН — не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет
Большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом: эта организация - не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет, считает постпред РФ РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T00:31
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353
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россия, василий небензя, генеральная ассамблея оон, оон, в мире

Небензя: ООН — не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет

00:31 26.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом: эта организация - не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет, считает постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У меня нет никаких сомнений, что большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом. Недаром заинтересованные страны добиваются их принятия. Многие резолюции Совета Безопасности имеют практические последствия, часть из них предусматривает задействование санкций или даже применение силы. На ооновские решения опираются процессы урегулирования очень многих конфликтов", - сказал Небензя в интервью газете "Известия" по случаю 75-летия с момента подписания устава Организации Объединенных Наций.
Он отметил, что в большинстве случаев несомненную роль играют и резолюции Генассамблеи, хотя они и носят рекомендательный характер. При этом, по словам дипломата, в последнее время укрепилась тенденция выдвижения рядом государств политизированных проектов, которые вызывают раскол среди членов ООН, что подрывает авторитет Генассамблеи как одного из главных органов ООН.
"Важно помнить, что ООН — ни в коем случае не панацея от всех бед. Но альтернативы ей у мира нет. И ООН своим 75-летним существованием доказала, что она может сделать много, чтобы наш мир стал лучше", - подчеркнул Небензя.
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РоссияВасилий НебензяГенеральная Ассамблея ООНООНВ мире
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