Небензя: ООН — не панацея от всех бед, но альтернативы ей у мира нет

"У меня нет никаких сомнений, что большинство решений ООН по-прежнему пользуются весомым авторитетом. Недаром заинтересованные страны добиваются их принятия. Многие резолюции Совета Безопасности имеют практические последствия, часть из них предусматривает задействование санкций или даже применение силы. На ооновские решения опираются процессы урегулирования очень многих конфликтов", - сказал Небензя в интервью газете "Известия" по случаю 75-летия с момента подписания устава Организации Объединенных Наций.

"Важно помнить, что ООН — ни в коем случае не панацея от всех бед. Но альтернативы ей у мира нет. И ООН своим 75-летним существованием доказала, что она может сделать много, чтобы наш мир стал лучше", - подчеркнул Небензя.