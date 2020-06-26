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Разведку у российских границ за неделю вели 35 самолетов
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 35 самолетов-разведчиков, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:43
россия
красная звезда
безопасность
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россия, красная звезда, безопасность

Разведку у российских границ за неделю вели 35 самолетов

00:28 26.06.2020 (обновлено: 04:43 26.06.2020)
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкРоссийский авиационный комплекс радиолокационного дозора
Российский авиационный комплекс радиолокационного дозора
© РИА Новости / Иван Руднев
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Российский авиационный комплекс радиолокационного дозора. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 35 самолетов-разведчиков, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских Вооруженных сил "Красная звезда".
Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку шесть беспилотников.
В материале также говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Нарушений воздушного пространства России не допущено.
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