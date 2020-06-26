Разведку у российских границ за неделю вели 35 самолетов

Кроме того, у российских границ за минувшую неделю вели разведку шесть беспилотников.

В материале также говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО 19 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы. Нарушений воздушного пространства России не допущено.