https://ria.ru/20200626/1573491046.html
Разведку у российских границ за неделю вели 35 самолетов
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 35 самолетов-разведчиков, отмечается в инфографике, которую публикует газета российских... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T00:28
2020-06-26T04:43
россия
красная звезда
безопасность
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красная звезда, безопасность