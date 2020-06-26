https://ria.ru/20200626/1573485364.html
Deutsche Bank: инвесторы готовы отвернуться от доллара
Спрос на доллар как резервную валюту может резко упасть из-за второй волны пандемии, которую эксперты ждут к осени. Об этом предупредили в Deutsche Bank... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:00
2020-06-26T08:00
федеральная резервная система сша
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1400x0_80_0_0_2b54c07657ddb723832b68c2c51483ba.jpg
https://ria.ru/20200622/1573204689.html
https://ria.ru/20200616/1572964400.html
https://ria.ru/20200608/1572541175.html
Реалист России
Рубль вообще туалетная бумага.
62
Николай Маров
Рубль вообще туалетная бумага. +++++++++++++++++++++++++++++++++++= Не надо врать. Рубль является платёжным средством для 140 млн россиян и кроме того в некоторых странах СНГ. Представляете, эти 200 млн. дикарей используют рубль не как туалетную бумагу! Всё хорошо к месту: доллар к своему, рубль к своему. Кстати, и туалетная бумага тоже.
52
15
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1400x0_80_0_0_2b54c07657ddb723832b68c2c51483ba.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_53:0:2784:2048_1400x0_80_0_0_5bbf578a322b2e9a68f8ed65763ec5f7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_394:0:2442:2048_1400x0_80_0_0_87902e50d9f91083e6c418f7e104f0f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная резервная система сша, сша, экономика
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спрос на доллар как резервную валюту может резко упасть из-за второй волны пандемии, которую эксперты ждут к осени. Об этом предупредили в Deutsche Bank. Вдобавок на американскую денежную единицу давят огромный бюджетный дефицит, госдолг и политика ФРС. В 2021-м доллар может обесцениться на треть.
Слабость экономики
Пик пандемии позади, и инвесторы вновь проявляют интерес к валютам развивающихся стран. На первый план выходят признаки экономического роста, а не статистика по количеству зараженных коронавирусом. США здесь похвастаться нечем: во втором квартале эксперты ждут небывалого падения экономики — до 50% ВВП.
Кроме того, доллар сильно переоценен, что всегда чревато последующим ослаблением. Доверие к американской валюте подрывает и денежная политика Федеральной резервной системы: чтобы поддержать экономику в кризис, регулятор влил в рынки триллионы свеженапечатанных долларов.
Еще одна серьезная угроза — новая вспышка коронавируса, которую большинство экспертов ожидают к осени. Как считают аналитики Deutsche Bank, в этом случае спрос на доллар в качестве резервной валюты существенно снизится.
"Главный вопрос заключается в том, стоит ли покупать доллар с премией за его кажущуюся безопасность на фоне опасений второй волны эпидемии", — отмечает главный стратег Deutsche Bank по азиатскому рынку Самир Гоэл. Если инвесторы отвернутся от доллара, он серьезно ослабеет по отношению к большинству валют, в том числе к китайской.
Как пояснил Гоэл, в период неопределенности инвесторы и трейдеры обычно скупают долларовые активы — все-таки мировая резервная валюта. Но сейчас ситуация иная. Стратегия выхода США из-под карантинных ограничений выглядит хуже, чем у других стран. В частности, в Европе этот процесс происходит намного быстрее.
"Похоже, в нынешних условиях спрос на доллар уменьшается", — констатировал эксперт.
Не в его пользу
В то же время на американскую валюту не прекращают давить бюджетные и долговые проблемы. В июне о том, что эпоха непомерных привилегий доллара подходит к концу, заявил старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, экс-глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч.
"Цифры говорят сами за себя: федеральный долг США достиг 26 триллионов и растет на триллион в месяц. А это в 12 раз быстрее, чем до начала коронавирусной пандемии. Бюджетный дефицит — свыше трех триллионов", — подтверждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".
Как напомнил Роуч, с января по апрель индекс доллара увеличился на семь процентов, поскольку инвесторы по всему миру видели в американской валюте защитный актив на период кризиса. В результате сейчас, по оценкам Банка международных расчетов, доллар котируется на 33% выше минимумов 2011 года.
Однако уже в 2021-м он может обесцениться на треть, предупредил финансист. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.
Роуч указал и на то, что в мире возникают все более серьезные сомнения относительно некогда общепризнанной исключительности американской денежной единицы. "Валюты устанавливают равновесие между внутренней экономической основой страны и внешними представлениями о ее силе или слабости, — отмечает он. — В США сейчас этот баланс стремительно меняется, так что крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время".
Дополнительный риск — сверхнизкие процентные ставки, опущенные Федрезервом практически до нуля. По мнению Роуча, скорее всего, это не изменится в течение многих лет, что в сочетании с крупными государственными заимствованиями усугубит "значительные макроэкономические дисбалансы", ударив по доллару.
"Экономика США давно страдает от крайне низкого уровня внутренних сбережений и хронического дефицита текущего счета", — добавил Роуч и подчеркнул, что ситуация только ухудшится.
В то же время британский банк Standard Chartered не исключил, что ФРС не ограничится нулевыми ставками и в итоге выведет их в отрицательную зону. По мнению экономистов, регулятору придется к ним прибегнуть, если темпы восстановления экономики не оправдают ожиданий, а инструменты денежно-кредитной политики будут исчерпаны.
"ФРС опустится до диапазона минус 0,5% — минус один процент", считают аналитики банка. Этот сценарий как все более вероятный на фоне глубокого и продолжительного экономического спада рассматривают и в американском Goldman Sachs.
Как поясняют в Standard Chartered, снижение ставки ФРС по федеральным фондам до минус 0,5% — минус одного процента обернется значительным падением доходности гособлигаций, что облегчит Вашингтону обслуживание долга. Но доллару это не сулит ничего хорошего — глобальный дефицит американской валюты исчезнет, и она неизбежно подешевеет.