Deutsche Bank: инвесторы готовы отвернуться от доллара

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спрос на доллар как резервную валюту может резко упасть из-за второй волны пандемии, которую эксперты ждут к осени. Об этом предупредили в Deutsche Bank. Вдобавок на американскую денежную единицу давят огромный бюджетный дефицит, госдолг и политика ФРС. В 2021-м доллар может обесцениться на треть.

Слабость экономики

Пик пандемии позади, и инвесторы вновь проявляют интерес к валютам развивающихся стран. На первый план выходят признаки экономического роста, а не статистика по количеству зараженных коронавирусом. США здесь похвастаться нечем: во втором квартале эксперты ждут небывалого падения экономики — до 50% ВВП.

Кроме того, доллар сильно переоценен, что всегда чревато последующим ослаблением. Доверие к американской валюте подрывает и денежная политика Федеральной резервной системы: чтобы поддержать экономику в кризис, регулятор влил в рынки триллионы свеженапечатанных долларов.

Еще одна серьезная угроза — новая вспышка коронавируса, которую большинство экспертов ожидают к осени. Как считают аналитики Deutsche Bank, в этом случае спрос на доллар в качестве резервной валюты существенно снизится.

"Главный вопрос заключается в том, стоит ли покупать доллар с премией за его кажущуюся безопасность на фоне опасений второй волны эпидемии", — отмечает главный стратег Deutsche Bank по азиатскому рынку Самир Гоэл. Если инвесторы отвернутся от доллара, он серьезно ослабеет по отношению к большинству валют, в том числе к китайской.

Как пояснил Гоэл, в период неопределенности инвесторы и трейдеры обычно скупают долларовые активы — все-таки мировая резервная валюта. Но сейчас ситуация иная. Стратегия выхода США из-под карантинных ограничений выглядит хуже, чем у других стран. В частности, в Европе этот процесс происходит намного быстрее.

"Похоже, в нынешних условиях спрос на доллар уменьшается", — констатировал эксперт.

Не в его пользу

В то же время на американскую валюту не прекращают давить бюджетные и долговые проблемы. В июне о том, что эпоха непомерных привилегий доллара подходит к концу, заявил старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, экс-глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч.

"Цифры говорят сами за себя: федеральный долг США достиг 26 триллионов и растет на триллион в месяц. А это в 12 раз быстрее, чем до начала коронавирусной пандемии. Бюджетный дефицит — свыше трех триллионов", — подтверждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари".

Как напомнил Роуч, с января по апрель индекс доллара увеличился на семь процентов, поскольку инвесторы по всему миру видели в американской валюте защитный актив на период кризиса. В результате сейчас, по оценкам Банка международных расчетов, доллар котируется на 33% выше минимумов 2011 года.

Однако уже в 2021-м он может обесцениться на треть, предупредил финансист. К этому приведет резкое сокращение сбережений населения и рост государственного долга на фоне успешного выхода из кризиса основных торговых партнеров США.

Роуч указал и на то, что в мире возникают все более серьезные сомнения относительно некогда общепризнанной исключительности американской денежной единицы. "Валюты устанавливают равновесие между внутренней экономической основой страны и внешними представлениями о ее силе или слабости, — отмечает он. — В США сейчас этот баланс стремительно меняется, так что крах доллара вполне возможен уже в ближайшее время".

Дополнительный риск — сверхнизкие процентные ставки, опущенные Федрезервом практически до нуля. По мнению Роуча, скорее всего, это не изменится в течение многих лет, что в сочетании с крупными государственными заимствованиями усугубит "значительные макроэкономические дисбалансы", ударив по доллару.

"Экономика США давно страдает от крайне низкого уровня внутренних сбережений и хронического дефицита текущего счета", — добавил Роуч и подчеркнул, что ситуация только ухудшится.

В то же время британский банк Standard Chartered не исключил, что ФРС не ограничится нулевыми ставками и в итоге выведет их в отрицательную зону. По мнению экономистов, регулятору придется к ним прибегнуть, если темпы восстановления экономики не оправдают ожиданий, а инструменты денежно-кредитной политики будут исчерпаны.

"ФРС опустится до диапазона минус 0,5% — минус один процент", считают аналитики банка. Этот сценарий как все более вероятный на фоне глубокого и продолжительного экономического спада рассматривают и в американском Goldman Sachs.