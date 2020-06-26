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"Не будем защищать немцев от России". Против кого США дружат с Польшей
Дональд Трамп принял первого после снятия карантина зарубежного гостя — президента Польши Анджея Дуду. За этим саммитом внимательно следили в Берлине: пытались... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:23
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анджей дуда, северный поток, мгимо, нато, ангела меркель, польша, германия, право и справедливость, сша, берлин (город), в мире

"Не будем защищать немцев от России". Против кого США дружат с Польшей

08:00 26.06.2020 (обновлено: 10:23 26.06.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Дональд Трамп принял первого после снятия карантина зарубежного гостя — президента Польши Анджея Дуду. За этим саммитом внимательно следили в Берлине: пытались понять, когда американских военных переведут из ФРГ на польскую территорию. Но Трамп и Дуда не назвали конкретных цифр и планов. В чем суть новых договоренностей Вашингтона и Варшавы, разбиралось РИА Новости.

Сомнительный фаворит

Польский лидер посещает США ежегодно. Повестка практически неизменна: Трамп и Дуда обсуждают, как укрепить военное, энергетическое и экономическое сотрудничество. Американцы традиционно хвалят поляков за вклад в НАТО, обещают снизить их зависимость от российских энергоресурсов и называют Варшаву "ценным партнером в Европе".
Интригу нынешней встрече придавало то, что она состоялась за пару дней до выборов президента Польши. По данным соцопросов, Дуда пока фаворит, но за время карантина его рейтинг просел. Вообще-то голосование планировали на 10 мая, и популярность главы государства весной превышала 60 процентов. Но сейчас его поддерживает менее половины избирателей, второй тур выборов неминуем.
Главный соперник Дуды — мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него рейтинг — 20%. Предвыборную кампанию оппозиционер строит на критике экономической и социальной политики правящей партии "Право и справедливость". Тшасковский заявлял, что из-за непродуманной стратегии властей в карантин без работы осталось около миллиона поляков.
Не устраивает оппозицию и то, что ради сближения с американцами Польша испортила отношения с Брюсселем. Теперь возможны проблемы при получении средств из европейских фондов. Тшасковский называет Дуду несамостоятельным политиком: дескать, все решения за него принимает лидер консерваторов в парламенте Ярослав Качинский. Президент вяло реагировал на критику, но перед голосованием повел себя решительнее. Чтобы повысить рейтинг, отправился с визитом в США. К тому же за год в польско-американских отношениях накопилось немало вопросов.
© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша

Сигнал для России

Главная тема, которая волнует не только Варшаву, но и большинство европейских стран, — действительно ли американские военные переедут из Германии к полякам. Незадолго до визита Дуды президент США подтвердил, что американский контингент в ФРГ сократится на 9,5 тысячи человек. Трамп не исключал перевода некоторых подразделений в соседнюю Польшу, но о прямых договоренностях с Дудой речи не было. Личная встреча расставила точки над i.
"Польша выполнила обещание направить на оборонные расходы альянса два процента ВВП. Часть наших сил из Германии вернется домой, а часть отправится в другие страны Европы. Одна из них — Польша", — сообщил Трамп после встречи с Дудой.
Польский лидер, в свою очередь, напомнил, что уже несколько лет просит Америку расширить военное присутствие в стране. Сейчас в западных регионах Польши служит более пяти тысяч американских солдат. Но Вашингтон и Варшава регламентируют это не напрямую, а через блок НАТО.
Дуда лоббирует создание постоянной базы США, обещая назвать ее Форт Трамп. Американцы пока не дают однозначного ответа. Не убеждают их и опасения польских политиков, что Россия развернет в Калининградской области ракеты "Искандер". В Вашингтоне полагают, что даже при таком сценарии сил альянса в Европе вполне хватит.
В прошлом году Дуда и Трамп достигли компромисса: Вашингтон пообещал увеличить контингент в Европе на тысячу человек. Теперь президенты договорились, что Варшава примет еще тысячу американских военных.
"Решение о передислокации в Польшу — сигнал для России, которая пытается влиять на европейскую политику", — объяснил Трамп общее решение.
Президент США Дональд Трамп на военной авиабазе Рамштайн, Германия
12 июня, 08:00
Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии

Виноваты немцы

Россия — не единственная "угроза безопасности", которую обсудили Трамп и Дуда. Серьезную обеспокоенность Вашингтона вызывает политика немецких властей. И дело не только в том, что Берлин игнорирует требование увеличить расходы на оборону НАТО до двух процентов ВВП.
Белый дом возмущен тем, что, несмотря на угрозы санкций, немецкие власти участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток — 2". "Германия платит Москве миллиарды за энергию, а мы должны защищать немцев от России? Непорядок", — заметил Трамп за несколько дней до встречи с Дудой. И снова привел Польшу в пример.
Варшава, в отличие от Берлина, изо всех сил старается минимизировать зависимость от российских энергоресурсов. В качестве альтернативы польские власти рассматривают американский сжиженный природный газ (СПГ). Экспериментальные поставки голубого топлива начались два года назад. При этом СПГ, по словам польских чиновников, дешевле российского сырья.
Трамп и Дуда условились, что к 2022 году транспортировка СПГ в Польшу пойдет полным ходом. Для этого строят терминалы в штате Луизиана. Варшава пообещала перепродавать американский газ Украине, если не возникнет проблем с логистикой.
Некоторый объем СПГ польские власти уже отправили в Киев. Там с благодарностью приняли помощь соседей и выразили надежду на то, что в перспективе американское топливо навсегда избавит Европу от российского газа. Тем не менее и Польша, и Украина продолжают закупать у Москвы энергоресурсы.
Еще один итог саммита — решение развивать в Польше атомную энергетику. За двадцать лет Варшава планирует построить шесть ядерных энергоблоков, и американцы в этом помогут.
© Фото : Polskie LNG S.A.Американский танкер Patris с сжиженным природным газом в СПГ-терминале Свиноустье в Польше
Американский танкер с сжиженным природным газом Patris в СПГ-терминале Свиноуйсьце в Польше
© Фото : Polskie LNG S.A.
Американский танкер Patris с сжиженным природным газом в СПГ-терминале Свиноустье в Польше

Польша — не дубинка

Преподаватель Варшавского университета Михал Патрик Садловский отмечает: все ожидали от этой встречи гораздо большего.
"Польша рассчитывала на то, что американцы переведут из Германии значительный контингент и наконец появится конкретика с созданием штаб-квартиры военных США. В Варшаве надеялись и на договоренности о передаче полякам боевой техники. Пока все осталось на уровне деклараций", — объясняет эксперт.
В Польше понимают сложности между США и Германией, но выступать в роли дубинки не хотят. "Сейчас Варшава — противовес между Трампом и Меркель, а нам важно выстроить самодостаточные отношения и с США, и с Германией", — считает Садловский.
Переговоры проходили на фоне предвыборной кампании в Польше, и это, по мнению эксперта, повлияло на ход дискуссии: "Дуда думает, что поляки высоко оценят его дружбу с Трампом. Но все претенденты на пост главы государства выступают за сотрудничество с Вашингтоном. Так что визит в США не сильно изменит ситуацию".
Если Дуда не победит в первом туре, то во втором может проиграть. И здесь, по словам Садловского, американский президент не помощник.
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Спорные инициативы

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов полагает, что передислокация американских военных из Германии скажется на амбициях Польши.
"Продолжатся притязания на статус самого лояльного и ценного союзника США в Европе. Перевод контингента усилит позиции Варшавы и в рамках "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), и в инициативе "Трех морей", — подчеркивает эксперт.
По мнению политолога, несколько тысяч американских военных в Польше Москву не особо обеспокоят: "Наращивание военного присутствия НАТО вдоль российских границ может только вызвать зеркальные меры, в первую очередь в граничащей с поляками Калининградской области".
Соколов заключает: решение Трампа о передислокации войск в Польшу — еще один шаг, расшатывающий систему договоренностей в сфере безопасности в Европе.
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Анджей ДудаСеверный потокМГИМОНАТОАнгела МеркельПольшаГерманияПраво и справедливостьСШАБерлин (город)В мире
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