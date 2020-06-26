Появились первые отзывы о комедии "Евровидение: История огненной саги"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Сети зрители и критики оставили первые отзывы о комедии Netflix "Евровидение: История огненной саги" о популярном музыкальном конкурсе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях.

На сайте-агрегаторе, посвященном сбору рецензий Rotten Tomatoes, лента Дэвида Добкина получила 56 процентов "свежести" (на данном ресурсе фильм считается успешным, когда получает от зрителей и критиков 60 процентов положительных отзывов и больше. — Прим.ред.) — это средний результат.

Авторы, которые поставили картине низкие оценки, считают, что "это очередная глупая и плоская комедия".

"Этот нелепый фильм Netflix, который должен был стать пародией Евровидения, в итоге выглядел так будто Фаррелл и Добкин пытаются выяснить, что же собой представляет этот конкурс. Кажется, они уже никогда не узнают об этом", — написала Хоай-Тран Буй в рецензии для сайта slashfilm.com.

"Два часа унылых шуток, которые ни к чему в итоге не приводят", — подчеркнула Рианна Старк.

"Если вы не хотите платить за этот фильм, чтобы посмотреть, как Уилл Феррелл пытается кого-то изобразить, по крайней мере, он может воодушевить вас съездить в Эдинбург (часть съемок проходила в этом городе. — Прим.ред.)", — предположила Кэтрин Спрингер.

Но были и те, кому фильм, в котором рассказывают о вымышленных участниках из Исландии (Феррелл и Макадамс), мечтающих покорить зрителей и занять первое место на Евровидении, понравился.

"Евровидение: История огненной саги" выглядит очень даже мило. Да, в нем есть безрассудные выходки, но это как раз то, чего ждешь от Феррелла. Все это выглядит непосредственно и искренно", — прокомментировал кинокритик Рафер Гузман.

"Как и реальный конкурс Евровидение, этот фильм слишком длинный, можно даже сказать, чересчур. Но при этом добрый и смешной", — считает журналист Дуг Джеймисон из The jam report

"В этой комедии столько энергии и фарса, что ничего не остается делать, кроме как просто поддержать ее", — написала Элла Кемп.