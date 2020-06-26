Стартует конкурс концепций создания "чистых зон" в условиях пандемии

"Это могут быть решения, связанные с обеспечением входного контроля людей и грузов, дезинфекции посетителей, логистики людских потоков, контроля микроклимата и прочее. Конкурс проводится в трех номинациях: "общественный транспорт" (автобусы, маршрутные такси, метро и другое), "производственные помещения" (заводы, складские помещения и другое) и "концертные залы" (места проведения культурно-массовых мероприятий, включая театры, кинотеатры, концертные залы, стадионы)", - говорится в сообщении.

"Введенные по всему миру ограничения постепенно снимаются, миллионы людей снова оказываются в транспорте, на производствах, в офисах. И наша цель – дать им возможность чувствовать себя в безопасности. Мы хотим найти самые интересные, неожиданные и эффективные решения, которые позволят людям быть рядом друг с другом без костюмов химзащиты, без масок и без риска заразиться", – приводится в сообщении комментарий операционного директора технологических конкурсов Up Great в РВК Константина Кайсина. Технологические конкурсы Up Great инициированы РВК, Фондом "Сколково" и АСИ для российских инновационных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы.