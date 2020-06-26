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Технологические конкурсы Up Great
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Стартует конкурс концепций создания "чистых зон" в условиях пандемии
Организаторы Технологических конкурсов Up Great объявили о старте конкурса концепций "чистых зон" на производстве и в общественных пространствах в целях... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T10:24
технологические конкурсы up great
российская венчурная компания
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
российская венчурная компания, технологии

Стартует конкурс концепций создания "чистых зон" в условиях пандемии

10:00 26.06.2020 (обновлено: 10:24 26.06.2020)
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© Depositphotos / GaudiLabЛюди общаются в коворкинге
Люди общаются в коворкинге
© Depositphotos / GaudiLab
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Организаторы Технологических конкурсов Up Great объявили о старте конкурса концепций "чистых зон" на производстве и в общественных пространствах в целях обеспечения безопасного "выхода" из пандемии коронавируса и восстановления экономической активности, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.
"Это могут быть решения, связанные с обеспечением входного контроля людей и грузов, дезинфекции посетителей, логистики людских потоков, контроля микроклимата и прочее. Конкурс проводится в трех номинациях: "общественный транспорт" (автобусы, маршрутные такси, метро и другое), "производственные помещения" (заводы, складские помещения и другое) и "концертные залы" (места проведения культурно-массовых мероприятий, включая театры, кинотеатры, концертные залы, стадионы)", - говорится в сообщении.
Проекты пройдут оценку жюри, в которое войдут как специалисты в области эпидемиологии и безопасности, так и представители транспортных компаний, организаторов мероприятий, крупных производств. Прием заявок участников продлится до 13 июля, победители конкурса определятся в августе.
Авторы лучших решений, отобранных по критериям противоэпидемической и экономической эффективности, технологичности и удобства, получат денежные призы – по 100 тысяч рублей в каждой номинации.
Девушка работает за ноутбуком
22 июня, 13:45Технологические конкурсы Up Great
Опубликованы датасеты конкурса Up Great ПРО//ЧТЕНИЕ на русском языке
"Введенные по всему миру ограничения постепенно снимаются, миллионы людей снова оказываются в транспорте, на производствах, в офисах. И наша цель – дать им возможность чувствовать себя в безопасности. Мы хотим найти самые интересные, неожиданные и эффективные решения, которые позволят людям быть рядом друг с другом без костюмов химзащиты, без масок и без риска заразиться", – приводится в сообщении комментарий операционного директора технологических конкурсов Up Great в РВК Константина Кайсина. Технологические конкурсы Up Great инициированы РВК, Фондом "Сколково" и АСИ для российских инновационных компаний в рамках реализации Национальной технологической инициативы.
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Технологические конкурсы Up GreatРоссийская венчурная компанияТехнологии
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