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На Камчатке сняли на видео, как медвежонок ищет маму
Кроноцкий заповедник опубликовал в соцсети видео, как маленький медвежонок ищет свою маму. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:55
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кроноцкий заповедник
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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камчатский край, дикие животные, туризм, медведи, новости - туризм, кроноцкий заповедник

На Камчатке сняли на видео, как медвежонок ищет маму

02:55 26.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМедведица усыновила осиротевшего медвежонка в заказнике на Камчатке
Медведица усыновила осиротевшего медвежонка в заказнике на Камчатке
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал в соцсети видео, как маленький медвежонок ищет свою маму.
"Потеряв маму, медвежонок бросается на ее поиски. Ему с большим трудом удается заставить себя залезть в воду, — рассказала автор видео, государственный инспектор Лиана Варавская. — Медвежата-сеголетки умеют плавать, но делают это с большой неохотой".
По ее словам, страх остаться одному заставляет малыша пуститься, возможно, в первое в его жизни плавание.
"Убедившись, что медвежонок действительно один, мы, переживая за его судьбу, решили понаблюдать за дальнейшим развитием событий, — пояснила Варавская. — В это время к соседнему островку подплыла медведица, вероятно, мать медвежонка. Ну а мы удалились, решив не мешать животным".
Как сообщили наблюдатели, мать и ребенок воссоединились.
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