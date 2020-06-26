На Камчатке сняли на видео, как медвежонок ищет маму

"Убедившись, что медвежонок действительно один, мы, переживая за его судьбу, решили понаблюдать за дальнейшим развитием событий, — пояснила Варавская. — В это время к соседнему островку подплыла медведица, вероятно, мать медвежонка. Ну а мы удалились, решив не мешать животным".