https://ria.ru/20200626/1573483681.html
На Камчатке сняли на видео, как медвежонок ищет маму
Кроноцкий заповедник опубликовал в соцсети видео, как маленький медвежонок ищет свою маму. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T02:55
2020-06-26T02:55
камчатский край
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кроноцкий заповедник
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камчатский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, дикие животные, туризм, медведи, новости - туризм, кроноцкий заповедник