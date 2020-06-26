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США требуют от Германии триллион за защиту
Каждый раз, когда президент США Дональд Трамп решается на серию откровенных высказываний о своих взаимоотношениях с лидерами других стран, экспертное и... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T08:00
дональд трамп
ангела меркель
германия
сша
авторы
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Хм, Америка защищает Германию от Россия? А что, Россия напала на Германию? Или кого-то в России в случае чего испугают амерские горе-вояки, которые круты только в голливудских боевиках? А на деле достаточно одному истребители пролететь над их судном - и сразу запах, запах...
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германия
сша
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Иван Данилов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151453/35/1514533582_0:142:3078:1873_1400x0_80_0_0_73418269d2be09f24b3bac2cf2297779.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, ангела меркель, германия, сша, авторы

США требуют от Германии триллион за защиту

08:00 26.06.2020
29858
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Иван Данилов
Иван Данилов
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Каждый раз, когда президент США Дональд Трамп решается на серию откровенных высказываний о своих взаимоотношениях с лидерами других стран, экспертное и дипломатическое сообщество накрывает или так называемый испанский стыд, или просто банальный шок.
Выступая в среду на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, лидер Соединенных Штатов раскрыл несколько интересных аспектов своих взаимоотношений с Ангелой Меркель, заодно объяснив логику решения о резком сокращении контингента американских войск, расквартированного в Германии. Шок не заставил себя долго ждать, а экспертно-дипломатическое сообщество еще долго будет приходить в себя от следующего признания: оказывается, вывод американских войск — это попытка наказать Германию за сотрудничество с "Газпромом" и закупку российских энергоносителей. По большому счету Трамп, выражаясь бандитским языком (подходящим для американской внешней политики в гораздо большей степени, чем язык высокой европейской дипломатии с ее нотами и "выражениями озабоченности"), просто "поставил Меркель на счетчик", заявив, что Германия вообще-то должна выплатить триллион долларов за ту защиту (точнее "крышу"), которую ей предоставляет НАТО.
Вероятно, американский лидер хотел продемонстрировать своим избирателям (а в США сейчас в самом разгаре избирательная кампания), что он — жесткий и решительный патриот, способный твердо отстаивать национальные интересы, но получилось у него откровенно плохо. Трамп выглядел не решительным патриотом, а просто очень обиженным пожилым мужчиной, который искренне негодует по поводу того, что Ангела Меркель не уделяет ему нужного внимания и не дает денег на НАТО. В словах Трампа четко просвечивает самая настоящая ревность.
"Они тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоносителей, и после этого мы должны защищать их от России, но это не очень работает", — цитирует его позицию газета New York Post.
Президент США Дональд Трамп
7 июня, 08:00
США собираются "подарить" Германию России
Помимо этого, Ангела Меркель вызывает у Дональда Трампа личные подозрения, связанные с ее выжидательной позицией на переговорах и действиями Евросоюза в сфере торговых взаимоотношений с США.

"Мы защищаем Европу, а она к тому же пользуется огромными преимуществами в отношении Соединенных Штатов в торговле, вы даже не поверите какими. <...> Думаю, что они хотели бы подождать до окончания (президентских) выборов (в США), чтобы, возможно, могли иметь дело с кем-то еще, кроме президента Трампа. Но после выборов им просто придется платить больше", — угрожал американский лидер с трибуны совместной пресс-конференции с польским президентом, который, вероятно, был в восторге от того, что под горячую руку попал не он, а канцлер ФРГ.

Как отмечает агентство Bloomberg, насчет Германии у Трампа очень большие финансовые планы, от которых он не намерен отказываться: "Они забывают обо всех деньгах, которые не были выплачены, а я сказал насчет триллиона долларов, который они действительно должны. <...> Итак, мы ведем переговоры. Посмотрим", — заявил президент".
Нужно отметить, что былых возможностей выжимать из Германии и других вассалов любые суммы для удовлетворения аппетитов НАТО и генералов Пентагона у Вашингтона уже нет. Как справедливо напоминают американские СМИ, про этот же триллион (или даже несколько триллионов) долларов американский лидер упоминал во время недавнего выступления на митинге своих сторонников и пытался его выбить из Ангелы Меркель еще в 2018 году, но не добился никаких результатов.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
7 мая, 08:00
Когда Германия вернет утерянный 75 лет назад суверенитет?
Высокопоставленный немецкий чиновник тогда жаловался британским журналистам из Financial Times, что Трамп заявил немецкому канцлеру буквально следующее: "Ты классная, но ты должна мне триллионы долларов", так что, видимо, фрау Меркель не оценила столь тонкий комплимент и дипломатический ход.
"Президент понимает историю Европы и понимает реалии Европы", — заявил Анджей Дуда о Дональде Трампе (цитата по New York Post), но все-таки есть определенные сомнения — по вопросу понимания и истории, и реалий. При всем негативном отношении определенного сегмента европейской политической элиты к Москве вряд ли среди высокопоставленных политиков найдутся те, кто реально верит в схему "США защищает Европу от России". Пропагандистские "ужастики" про агрессивного и страшного восточного соседа, где медведи в ушанках и с балалайками в лапах ездят на танках и каждый день мечтают захватить Прибалтику, не отражают ни единого реального европейского страха в отношении нашей страны, а являются всего лишь инструментом сохранения власти для части политического истеблишмента, который привык продавать избирателям "защиту от России" как свое первое, главное и единственное достоинство.
Реальный страх в отношении России связан совсем с другими вещами, такими как, например, потеря доступа к финансовым потокам от транзита (это хорошо видно на примере Польши и некоторых стран Балтии), а также с изменением российского имиджа в глазах самих европейцев, ведь в таком случае политикам, сделавшим карьеру на оголтелой русофобии, придется менять амплуа.
Поведение Дональда Трампа по-своему логично — ему бы очень хотелось предъявить избирателям триллион долларов, полученный от Ангелы Меркель, и заявить, что эта сумма, например, пойдет на инвестиции в американскую инфраструктуру. Тем более что президент обещал шаги такого рода еще четыре года назад, а его администрация повторила эти обещания буквально на прошлой неделе.
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С другой стороны, хозяину Белого дома хотелось бы предъявить своим спонсорам из энергетического сектора доказательство того, что Германия теперь будет покупать не российский газ, а американский СПГ. Однако все эти желания и угрозы о том, что в будущем Ангеле Меркель придется заплатить больше, наталкиваются на резонный вопрос: а если Германия этого не сделает, что конкретно случится?
Пока в исполнении Дональда Трампа произошло сокращение присутствия войск США в Германии. Осталось выяснить, напугала ли эта страшная демонстрация силы берлинских политиков. Есть основания полагать, что как минимум некоторым из них перспектива даже полного ухода американских вооруженных сил из Германии или Евросоюза может показаться отличным сценарием будущего, который самому президенту Соединенных Штатов очень не понравится.
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Дональд ТрампАнгела МеркельГерманияСШААвторы
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26 июня, 08:14
Аджип Сандал
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Хм, Америка защищает Германию от Россия? А что, Россия напала на Германию? Или кого-то в России в случае чего испугают амерские горе-вояки, которые круты только в голливудских боевиках? А на деле достаточно одному истребители пролететь над их судном - и сразу запах, запах...
26 июня, 08:40
Mar Nightmare
349001115
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