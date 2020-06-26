США требуют от Германии триллион за защиту

Каждый раз, когда президент США Дональд Трамп решается на серию откровенных высказываний о своих взаимоотношениях с лидерами других стран, экспертное и дипломатическое сообщество накрывает или так называемый испанский стыд, или просто банальный шок.

Выступая в среду на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, лидер Соединенных Штатов раскрыл несколько интересных аспектов своих взаимоотношений с Ангелой Меркель , заодно объяснив логику решения о резком сокращении контингента американских войск, расквартированного в Германии. Шок не заставил себя долго ждать, а экспертно-дипломатическое сообщество еще долго будет приходить в себя от следующего признания: оказывается, вывод американских войск — это попытка наказать Германию за сотрудничество с "Газпромом" и закупку российских энергоносителей. По большому счету Трамп, выражаясь бандитским языком (подходящим для американской внешней политики в гораздо большей степени, чем язык высокой европейской дипломатии с ее нотами и "выражениями озабоченности"), просто "поставил Меркель на счетчик", заявив, что Германия вообще-то должна выплатить триллион долларов за ту защиту (точнее "крышу"), которую ей предоставляет НАТО.

Вероятно, американский лидер хотел продемонстрировать своим избирателям (а в США сейчас в самом разгаре избирательная кампания), что он — жесткий и решительный патриот, способный твердо отстаивать национальные интересы, но получилось у него откровенно плохо. Трамп выглядел не решительным патриотом, а просто очень обиженным пожилым мужчиной, который искренне негодует по поводу того, что Ангела Меркель не уделяет ему нужного внимания и не дает денег на НАТО. В словах Трампа четко просвечивает самая настоящая ревность.

"Они тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоносителей, и после этого мы должны защищать их от России, но это не очень работает", — цитирует его позицию газета New York Post.

Помимо этого, Ангела Меркель вызывает у Дональда Трампа личные подозрения, связанные с ее выжидательной позицией на переговорах и действиями Евросоюза в сфере торговых взаимоотношений с США.

"Мы защищаем Европу, а она к тому же пользуется огромными преимуществами в отношении Соединенных Штатов в торговле, вы даже не поверите какими. <...> Думаю, что они хотели бы подождать до окончания (президентских) выборов (в США), чтобы, возможно, могли иметь дело с кем-то еще, кроме президента Трампа. Но после выборов им просто придется платить больше", — угрожал американский лидер с трибуны совместной пресс-конференции с польским президентом, который, вероятно, был в восторге от того, что под горячую руку попал не он, а канцлер ФРГ.

Как отмечает агентство Bloomberg , насчет Германии у Трампа очень большие финансовые планы, от которых он не намерен отказываться: "Они забывают обо всех деньгах, которые не были выплачены, а я сказал насчет триллиона долларов, который они действительно должны. <...> Итак, мы ведем переговоры. Посмотрим", — заявил президент".

Нужно отметить, что былых возможностей выжимать из Германии и других вассалов любые суммы для удовлетворения аппетитов НАТО и генералов Пентагона у Вашингтона уже нет. Как справедливо напоминают американские СМИ, про этот же триллион (или даже несколько триллионов) долларов американский лидер упоминал во время недавнего выступления на митинге своих сторонников и пытался его выбить из Ангелы Меркель еще в 2018 году, но не добился никаких результатов.

Высокопоставленный немецкий чиновник тогда жаловался британским журналистам из Financial Times , что Трамп заявил немецкому канцлеру буквально следующее: "Ты классная, но ты должна мне триллионы долларов", так что, видимо, фрау Меркель не оценила столь тонкий комплимент и дипломатический ход.

"Президент понимает историю Европы и понимает реалии Европы", — заявил Анджей Дуда о Дональде Трампе (цитата по New York Post), но все-таки есть определенные сомнения — по вопросу понимания и истории, и реалий. При всем негативном отношении определенного сегмента европейской политической элиты к Москве вряд ли среди высокопоставленных политиков найдутся те, кто реально верит в схему "США защищает Европу от России". Пропагандистские "ужастики" про агрессивного и страшного восточного соседа, где медведи в ушанках и с балалайками в лапах ездят на танках и каждый день мечтают захватить Прибалтику, не отражают ни единого реального европейского страха в отношении нашей страны, а являются всего лишь инструментом сохранения власти для части политического истеблишмента, который привык продавать избирателям "защиту от России" как свое первое, главное и единственное достоинство.

Реальный страх в отношении России связан совсем с другими вещами, такими как, например, потеря доступа к финансовым потокам от транзита (это хорошо видно на примере Польши и некоторых стран Балтии), а также с изменением российского имиджа в глазах самих европейцев, ведь в таком случае политикам, сделавшим карьеру на оголтелой русофобии, придется менять амплуа.

Поведение Дональда Трампа по-своему логично — ему бы очень хотелось предъявить избирателям триллион долларов, полученный от Ангелы Меркель, и заявить, что эта сумма, например, пойдет на инвестиции в американскую инфраструктуру. Тем более что президент обещал шаги такого рода еще четыре года назад, а его администрация повторила эти обещания буквально на прошлой неделе.

С другой стороны, хозяину Белого дома хотелось бы предъявить своим спонсорам из энергетического сектора доказательство того, что Германия теперь будет покупать не российский газ, а американский СПГ. Однако все эти желания и угрозы о том, что в будущем Ангеле Меркель придется заплатить больше, наталкиваются на резонный вопрос: а если Германия этого не сделает, что конкретно случится?