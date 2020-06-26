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Деми Мур сыграет в триллере про пандемию
Деми Мур и Крейг Робинсон примут участие в триллере про пандемию под названием Songbird ("Певчая птица"), сообщает THR. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:07
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150842/61/1508426118_0:216:2289:1504_1400x0_80_0_0_bdd53abf570056726c671a0f0d1cb45e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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кино и сериалы, новости культуры, майкл бэй, деми мур (деметрия гайнс)

Деми Мур сыграет в триллере про пандемию

04:07 26.06.2020
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© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Деми Мур. 2009 год
Актриса Деми Мур. 2009 год
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Деми Мур и Крейг Робинсон примут участие в триллере про пандемию под названием Songbird ("Певчая птица"), сообщает THR.
Также в актерском составе Пол Уолтер Хаузер и Питер Стромаре. Съемки начнутся в ближайшее время в Лос-Анджелесе с соблюдением социального дистанцирования. Актеры уже репетируют онлайн.
Продюсер проекта Майкл Бэй, снимавший "Перл-Харбор" и "Армагеддон". Режиссер – Адам Мейсон. Сценарий он написал совместно с Саймоном Бойесом.
Новый триллер близок по духу к "Монстро" или "Паранормальной активности". Действие происходит на карантине в условиях пандемии. Вирус мутирует и становится еще опаснее. Главный герой – курьер, у которого редкий иммунитет к болезни, он доставляет товары по всему городу. Его девушка – молодая художница – вынуждена сидеть дома. Чтобы быть с ней рядом, ему приходится преодолеть множество преград, в том числе сопротивление главы ее матриархального семейства (Деми Мур), которая готова на все, чтобы защитить своих близких и свой образ жизни.
Пока не названы актеры, которые исполнят в проекте главные роли.
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