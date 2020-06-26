https://ria.ru/20200626/1573482022.html
Деми Мур сыграет в триллере про пандемию
Деми Мур и Крейг Робинсон примут участие в триллере про пандемию под названием Songbird ("Певчая птица"), сообщает THR. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T04:07
2020-06-26T04:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
майкл бэй
деми мур (деметрия гайнс)
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, майкл бэй, деми мур (деметрия гайнс)
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Деми Мур и Крейг Робинсон примут участие в триллере про пандемию под названием Songbird ("Певчая птица"), сообщает
THR.
Также в актерском составе Пол Уолтер Хаузер и Питер Стромаре. Съемки начнутся в ближайшее время в Лос-Анджелесе с соблюдением социального дистанцирования. Актеры уже репетируют онлайн.
Продюсер проекта Майкл Бэй, снимавший "Перл-Харбор" и "Армагеддон". Режиссер – Адам Мейсон. Сценарий он написал совместно с Саймоном Бойесом.
Новый триллер близок по духу к "Монстро" или "Паранормальной активности". Действие происходит на карантине в условиях пандемии. Вирус мутирует и становится еще опаснее. Главный герой – курьер, у которого редкий иммунитет к болезни, он доставляет товары по всему городу. Его девушка – молодая художница – вынуждена сидеть дома. Чтобы быть с ней рядом, ему приходится преодолеть множество преград, в том числе сопротивление главы ее матриархального семейства (Деми Мур), которая готова на все, чтобы защитить своих близких и свой образ жизни.
Пока не названы актеры, которые исполнят в проекте главные роли.