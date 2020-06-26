Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери

Отношения между родителями – один из важнейших факторов формирования нашей личности, уверены психологи. Негативный опыт, полученный ребенком в семье, оказывает огромное влияние на его последующую жизнь и даже на жизнь его собственных детей. Об истоках, последствиях и решениях самой важной проблемы современной российской семьи и о том, причем тут феминизм, РИА Новости рассказала профессор кафедры детской и семейной психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Татьяна Гаврилова.

– Татьяна Павловна, как психология понимает семейное главенство?

– Психологи трактуют главенство либо как власть, либо как руководство, лидерство. Изучая семью, нельзя не видеть, что многие проблемы коренятся именно в женском главенстве.

Если женщина – лидер, то она руководит, действуя на благо каждому члену семьи. Если она авторитетна как жена и мать, то ей доверяют, ее лидерство признают муж и дети. Авторитетная мать, как правило, любима всеми членами семьи.

А вот власть – это авторитарное, а не авторитетное главенство. Властная женщина требует подчинения всех членов семьи, и ее терпят из чувства долга. В этом ее драма: она не может рассчитывать на любовь.

– В чем состоит негативный эффект женской власти?

– Девочка с авторитарными чертами будет искать партнера, который будет подчиняться и слушаться. Аналогично и мальчики, выращенные властной матерью, будут искать себе нового "хозяина".

Психологи много внимания уделяют тому, как помочь преодолеть негативные последствия домашней власти. Но, к сожалению, властная женщина не пойдет на психотерапию.

Эффективнее всего бороться с этим на стадии формирования семьи. Существует и индивидуальная, и групповая терапия, позволяющая скорректировать детско-родительские отношения или развить у девушки больше женственности, а у юноши больше мужественности.

– Как в нашем обществе сформировалась эта проблема?

– Женское главенство – продукт истории. Мы помним, что во время венчания говорят: "да убоится жена мужа своего". В традиционной культуре предполагалось, что жена занимает подчиненное положение. Лишь в экстраординарных случаях, наподобие купеческой семьи, какая-нибудь безумная Кабаниха, как у Островского, может взять семейную власть в свои руки.

У женского главенства есть обширная история, но корни современной ситуации лежат, я думаю, в Октябрьской революции – именно тогда униженную, зависимую от семьи женщину признали полноценной гражданкой. Мы помним, как женщины хлынули в революцию – массово, как подруги и жены бойцов. Их быстро обучили грамоте, допустили к мужским профессиям: женщина села за руль трактора, за штурвал самолета, занялась народным образованием и так далее.

Те страшные жертвы, что потребовали от мужчин революция и гражданская война, коллективизация и сталинский террор, Великая Отечественная война, унесли молодых и сильных. Место мужчины заняла женщина: она стала главой семьи, воспитывая и мальчиков, и девочек, взяв на себя организацию и материальное обеспечение. Это развивало в женщине маскулинные черты – жесткость, требовательность.

На протяжении десятилетий несколько поколений подряд маскулинная женщина формировала семью. Девочке она подавала пример мужского поведения, а мальчика вводила в заблуждение относительно того, какие черты присущи женщине. Он вырастал в полной неопределенности: сила, властность – это все женское?

В таких семьях мужчина изолирован от воспитания: его постепенно отодвигают, и он соглашается, не борясь за то, чтобы полноценно влиять на ребенка. К счастью, сейчас, я считаю, ситуация заметно улучшилась. Я безумно рада видеть, как много счастливых мальчиков, которые знают, что это такое – любящий тебя отец.

– Какие кризисы переживала советская и постсоветская семья?

– В 70-х годах семья переживала серьезнейший кризис, особенно к концу брежневского периода, когда уже начинался развал советского монолита. Резко росло число разводов, и, по данным социологии, чаще всего инициаторами были женщины. Именно тогда феномен матерей-одиночек начал становиться привычным. Общество созрело для того, чтобы принять женщину еще и в таком качестве.

Исторический перелом 90-х годов – социально-экономический, культурный – внедрил массу новых ценностей. Во время советской власти главным был коллектив: семья, класс, трудовая бригада. Только в коллективе люди были людьми. В 90-х же пришло новое понимание свободы и личности, открылись новые горизонты и возможности – иногда в безобразных и глупых сферах.

Стало возможно то, что было немыслимо для моего поколения – уйти от своей авторитарной матери в некое свободное плавание. И девочки, и мальчики гораздо раньше начали вступать в половые связи, стали свободнее и смелее выходить из семьи. Сама семья поменялась настолько, что появился даже намеренно бездетный брак.

– Как это повлияло на женщину?

– На протяжении этого периода специалисты все чаще отмечали феномен так называемой безмужности – причем безмужности вынужденной. Тех, кто так и не может выйти замуж, объединяет, как правило то, что у них невероятно высокие ожидания от мужчины. Это должен быть принц, совершенное мужское существо, воплощающее – как представляет такая женщина-одиночка – разом все мужские черты.

Это не значит, что он должен быть грубым, маскулинным, мачо – вовсе нет, так как она "вычитала" его из книг и "высмотрела" из фильмов. Такая проблема была характерна для нашей культуры всегда, в той или иной мере. Например, мое поколение: послевоенная безотцовщина, мальчики и девочки в школах учились отдельно – мы вообще не знали, как выглядит мужчина. Но современные одиночки знают – просто они не уважают современного мужчину, что обычно растет из того, что они не уважали своего отца.

У таких женщин есть конфликт между тем, как они представляют собирательного мужчину своего общества и тем мысленным идеалом, что они имеют для себя. По моему опыту, идеал этот – совершенно нереалистичный, фантастический. В этом и есть проблема девочек, выросших у властной матери: они привыкли видеть мужественную авторитарную мать, и вялого подкаблучника-отца, которого мать не уважает.

Здесь и выступает на первый план проблема: у нас культурно утрачено представление о женственности.

– Что такое женственность и как ее воспитать?

– Женщина – гибкая при выборе решений и форм поведения. Она разумна и не будет упираться в абсурдные фантазии, она внимательна к эмоциям, состояниям и проблемам близких. Она не пройдет мимо огорченного лица. Она умеет строить отношения и разрешать конфликты, ей доверяют.

На нее можно положиться в ситуации краха – она подхватит, поднимет. Она твердая, но не жесткая. Женская твердость и мужская сила – разные вещи. Женщина способна настоять на своем, если этого потребует благо другого – например, чтобы удержать подростка от неверного шага.

Откуда же это берется? Это очень непросто. Но даже у властной матери может быть женственная девочка. Могут сказаться и природные предпосылки, и нереализованные черты матери или, например, повлияют бабушка, тетя или няня.

Отец может сделать очень многое своей нежностью – это очень важно, даже если мать пытается исключить его из воспитания. Я так скажу: в любом возрасте обнимайте, целуйте дочерей – это всегда радость. Какое бы поражение не потерпела женщина или девочка, мужская ласка и любовь, признание в ней женщины всегда будет очень сильной поддержкой. А вот мать никогда не будет этого делать, никогда не проявит таких чувств.

– Как быть с воспитанием мальчиков?

– Властная мать и подчиненный отец – для мальчика такие отношения родителей могут вылиться в большую жизненную драму. Ведь мужчины – хрупкий пол, девочки куда лучше адаптируются, что видно уже в школе. У психиатров наблюдается в пять раз больше мальчиков младшего школьного возраста, чем девочек.

Сын властной матери – это невротик, то есть человек с неуверенным, очень слабым Я. Чтобы позаботиться о мужском развитии такого мальчика, нужен взрослый, который даст образец и поддержку. Оптимально, чтобы он попал в хорошую спортивную секцию, в художественную или театральную студию – тогда образцом мужского поведения станет спортсмен или художник. Это может быть и родственник – если, скажем, отправить мальчика на лето в Сибирь, в деревню.

Для того чтобы это случилось, надо, чтобы мать позволила, захотела. То, что она властная, ведь еще не значит, что она непременно чудовище. Вовсе не обязательно – часто авторитарность сочетается с заботой о ребенке. Если она действительно заботится о нем, то, конечно, сможет найти такую возможность.

– Татьяна Павловна, каково значение феминизма, на ваш взгляд?

– Лично я – сексистка, наверное, из тех, кого надо выкинуть с корабля современности. Но, боюсь, очевидно, что отвержение женщиной мужчины, как именно мужчины, это столбовая дорога цивилизации. На мой взгляд, в этом мало хорошего, но, видимо, так происходит эволюционное изменение человека.

Феминизм сейчас отвергает важнейший, на мой взгляд, фактор в развитии человека – различие половых ролей. Мужское и женское различаются по своему происхождению, по своей эволюционной функции. Рост влияния феминизма – неизбежный исторический поворот, но традиционная женственность, я уверена, по-прежнему очень важна. Как и все эволюционно заложенное, различие полов вряд ли исчезнет быстро.

– Значит, трансформацию общества остановить нельзя?

– Думаю, на уровне общества никакого рецепта против этой тенденции нет. Зато на личном уровне есть психологическое знание, которое поможет осознать проблему и разобраться с решениями.

Мое пожелание – не бояться познавать себя со всех сторон. Еще бывает очень полезно вести дневники воспитания детей. Не замыкайтесь, следите за тем, как развивается мир. При выборе психолога или психотерапевта будьте внимательны и аккуратны.