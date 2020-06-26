Робота впервые утвердили на главную роль в фильме

По информации издания, в ленте расскажут об ученом, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК. В какой-то момент он понимает, что от его работы будет больше зла, чем пользы. Главный герой помогает Эрике, которую он же и разработал, сбежать из лаборатории (создатели ленты не уточнили, как робот связан с генетическими экспериментами. — Прим. ред.).