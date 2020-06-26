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Робота впервые утвердили на главную роль в фильме
Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика, которого создали Хироси Исигуро и Кохей Огава, исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике... РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T11:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
60
кино и сериалы, новости культуры

Робота впервые утвердили на главную роль в фильме

05:34 26.06.2020 (обновлено: 11:30 26.06.2020)
16043
© Inventions WorldСкриншот видео о роботе Erica
Скриншот видео о роботе Erica
© Inventions World
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Робот с искусственным интеллектом по имени Эрика, которого создали Хироси Исигуро и Кохей Огава, исполнит главную роль в новом научно-фантастическом боевике "b". Это первый подобный случай в мире кино, сообщает THR.
По информации издания, в ленте расскажут об ученом, который пытается создать совершенную молекулу человеческого ДНК. В какой-то момент он понимает, что от его работы будет больше зла, чем пользы. Главный герой помогает Эрике, которую он же и разработал, сбежать из лаборатории (создатели ленты не уточнили, как робот связан с генетическими экспериментами. — Прим. ред.).

"В отличие от реальных актеров, которые подключают к игре собственный жизненный опыт, Эрика была создана с нуля. Нам пришлось моделировать ее движения и эмоции с помощью сессий один на один, чтобы развить ее как персонажа", — прокомментировал продюсер проекта Сэма Хозе.

Пока неизвестно, кто снимет этот фильм. Режиссера еще не выбрали.
В THR уточняют, что бюджет ленты составит 70 миллионов долларов, а съемки начнутся в 2021 году в Европе.
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КультураКино и сериалыНовости культуры
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