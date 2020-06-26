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В новом статусе: почему село в Прикамье стало историческим поселением
Селу Кын в Прикамье присвоен статус исторического поселения. Это позволит сохранить самобытность этого населенного пункта, в котором остался дух "горнозаводской РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T20:37
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россия, хорошие новости, пермский край

В новом статусе: почему село в Прикамье стало историческим поселением

08:00 26.06.2020 (обновлено: 20:37 26.06.2020)
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© Владимир ШиковCело Кын Лысьвенского района Пермского края
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
© Владимир Шиков
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Селу Кын в Прикамье присвоен статус исторического поселения. Это позволит сохранить самобытность этого населенного пункта, в котором остался дух "горнозаводской цивилизации". Отмечается, что это первый опыт региона по присвоению статуса исторического поселения. Статус позволит сохранять историческую застройку комплексно, не придавая каждому строению статус объекта культурного наследия.
Село Кын — одна из главных достопримечательностей Лысьвенского городского округа Пермского края. Оно расположено на реке Чусовой — главной реке Урала, соединяющей Европу и Азию, пробившей Уральские горы. Чусовая — один из самых известных и востребованных туристических маршрутов, ежегодно сюда приезжают около 100 тысяч туристов. Особенно село Кын популярно у любителей сплава по горным рекам, на их маршруте населенный пункт является финишной точкой.
© Владимир ШиковCело Кын Лысьвенского района Пермского края
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
© Владимир Шиков
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
Село было основано в 1759 году как поселение при горном заводе Строгановых. Кыновской чугуноплавильный и железоделательный завод проработал почти два века, производя металл, который знали по всему Уралу. Его продукция сплавлялась вниз по Чусовой на барках "железных караванов", которые вели опытные сплавщики.
По сути, с Кына берет свое начало уральская промышленность, экономическая основа Пермского края индустриального периода. Кын — образец поселения горнозаводской цивилизации. Все уральские заводы XVIII-XIX веков были похожи на Кын. В этой типичности и есть современная уникальность поселения.
© Владимир ШиковCело Кын Лысьвенского района Пермского края
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
© Владимир Шиков
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
"Новый статус необходимо воспринимать как возможность, которая позволит не только сохранить историческую застройку комплексно и развивать туризм в новом ключе, но также привлекать дополнительные ресурсы на сохранение населенного пункта, развитие туристической инфраструктуры, увеличение туристического трафика и, как следствие, повышение занятости проживающего населения", — отметил начальник управления экономики администрации города Лысьвы Никита Федосеев.
Сегодня в селе можно увидеть единственный в Прикамье наиболее полный комплекс зданий горного завода — производственные цеха, корпуса, склады и амбары, остатки плотины, каменную пристань. Есть в населенном пункте и другие достопримечательности.
"Здесь расположен красивейший Свято-Троицкий храм. В селе Кын действует уникальный музей, посвященный истории Кына и реки Чусовой. В селе Кын можно увидеть единственный на Урале памятник сплаву "железных караванов", который приносит удачу сплавщикам, и памятный знак "Начало Пермского края", — сообщил Никита Федосеев.
© Владимир ШиковCело Кын Лысьвенского района Пермского края
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
© Владимир Шиков
Cело Кын Лысьвенского района Пермского края
Как отмечается на сайте губернатора и правительства Пермского края, в перспективе статус исторического поселения смогут получить еще несколько населенных пунктов: поселки Бикбарда, Пашия и Покча.
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