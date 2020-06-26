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Опубликован трейлер драмы "В ожидании варваров" с Джонни Деппом
На YouTube опубликовали трейлер драмы "В ожидании варваров", основанной на одноименном романе южноафриканского писателя Джона Кутзее. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T06:46
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РИА Новости
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, роберт паттинсон, youtube, джонни депп

Опубликован трейлер драмы "В ожидании варваров" с Джонни Деппом

06:46 26.06.2020
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драмы "В ожидании варваров", основанной на одноименном романе южноафриканского писателя Джона Кутзее.
В небольшой город, расположенный на границе безымянной империи, приезжает жестокий полковник Джолл (Джонни Депп). По слухам, он должен предотвратить нападение местных племен. Он начинает ловить, пытать и убивать "варваров". Представитель местной власти — магистр (Марк Райлэнс) сомневается в законности этих действий и пытается помешать Джоллу.
Картину снял колумбийский режиссер Сиро Герра, получивший известность после выхода фильма "Объятия змея" (2015 год).
В драме приняли участие Роберт Паттинсон, Грета Скакки, Давид Денсик, Сэм Рид, Гарри Меллинг, Билл Милнер и другие.
В России выход фильма, который в прошлом году был представлен на Венецианском кинофестивале, запланирован на июль.
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыРоберт ПаттинсонYouTubeДжонни Депп
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