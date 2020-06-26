Опубликован трейлер драмы "В ожидании варваров" с Джонни Деппом

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драмы "В ожидании варваров", основанной на одноименном романе южноафриканского писателя Джона Кутзее.

В небольшой город, расположенный на границе безымянной империи, приезжает жестокий полковник Джолл (Джонни Депп). По слухам, он должен предотвратить нападение местных племен. Он начинает ловить, пытать и убивать "варваров". Представитель местной власти — магистр (Марк Райлэнс) сомневается в законности этих действий и пытается помешать Джоллу.

Картину снял колумбийский режиссер Сиро Герра, получивший известность после выхода фильма "Объятия змея" (2015 год).

В драме приняли участие Роберт Паттинсон, Грета Скакки, Давид Денсик, Сэм Рид, Гарри Меллинг, Билл Милнер и другие.