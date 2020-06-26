"Жалуются на галлюцинации": очередные жертвы коронавируса

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Мария Марикян. Люди с болезнью Паркинсона с весны не могут найти "Мадопар": лекарство исчезло из аптек. И по льготе его не получить. Дело в том, что препарат производится за рубежом, из-за эпидемиологической ситуации возникли сложности с поставкой. Пациентам рекомендовали перейти временно на аналоги. Однако из-за смены схемы лечения у многих самочувствие ухудшилось.

Где взять "Мадопар"?

При синдроме паркинсонизма постепенно гибнут двигательные нервные клетки (нейроны). Из-за этого нарушается мышечный тонус: появляются тремор (дрожь), постоянная скованность в движениях. Чтобы предотвратить это, большинство пациентов регулярно принимают швейцарский "Мадопар". Лекарство можно купить в аптеках или же получить бесплатно по инвалидности.

В апреле в разных регионах страны препарат из продажи исчез. Конечно, без терапии никто не остался. В качестве альтернативы врачи обычно назначают израильский дженерик "Леводопа/Бенсеразид-Тева" и другие аналоги — "Синдопа", "Наком", "Тидомет форте".

Однако больные жалуются на ухудшение самочувствия. Лекарство ищут через соцсети: "Нужен "Мадопар" для тещи. С "Накомом", как выяснилось, она "не дружит"— началась эпилепсия", "Бабушка стала очень нервной, когда мы перешли на "Наком", "У меня есть две пачки "Синдопы". А толку? Препарат мне не подходит", "Готовы за "Мадопар" отдать любые деньги!"

Впрочем, не все сидели сложа руки, уповая на интернет. "Я заказала "Мадопар" для мамы в Швейцарии, — рассказывает РИА Новости Юлия Г. из Самары. — За упаковку отдали почти семь тысяч рублей, у нас обычно стоит максимум две с половиной. Этого хватит на полтора месяца. Мы хоть и не богатеи, но всегда сами покупали лекарство: не хотели тратить ни время, ни нервы, чтобы получать по льготе".

О том, что лекарство в ближайшее время ждать не стоит, Юлия узнала в конце апреля. "Производитель сообщил о сложностях с поставками из-за пандемии. Единственный препарат, который вместо "Мадопара" подходит маме, — "Леводопа/Бенсеразид-Тева". Но и его не найти. Повезло, что была последняя упаковка в аптеке при поликлинике — дали бесплатно. Она нас и спасла, пока ждали посылку из Швейцарии. Другие препараты ее организм просто не выносит".

Юлия объясняет тонкости: "Лекарство мама принимает четыре раза в день. Если просрочить хотя бы на 15 минут, сразу же проявляются признаки Паркинсона. К примеру, тремор".

"Работаем на пределе"

Сложившуюся ситуацию мы попросили прокомментировать фармкомпанию "Рош" — производителя "Мадопара". Там сообщили, что в последние два года на это лекарство резко вырос спрос во всем мире. Связано это с нехваткой дженериков.

Во втором квартале у компании возникли трудности с поставками одной из фармсубстанций для "Мадопара". Проблему удалось решить. Но потом пришел коронавирус. "Эпидемиологическая обстановка еще больше повысила спрос — в ряде стран пациентам рекомендовали заранее запастись лекарством. Мы работаем на пределе возможностей. Наращиваем производственные мощности, однако это требует времени", — пояснили в "Рош".

В компании обещают: "Мадопар" появится в аптеках до конца месяца. Еще одну крупную поставку наметили на июль. Вместе с тем в "Рош" обращают внимание на то, что пока не исключены сложности. "Мы делаем все, чтобы максимально сократить разрыв между спросом и предложением. Рассчитываем на более активное участие коллег по индустрии".

Отечественное производство

Ситуация с "Мадопаром" выявила и ряд других проблем. В беседе с РИА Новости представитель инициативной группы людей с болезнью Паркинсона Елена Шувалова обозначила некоторые из них.

Собеседница отмечает: в последние месяцы заболевшим, как правило, чаще всего рекомендовали перейти на "Наком" или "Синдопу". "Люди стали жаловаться на галлюцинации. Замену препарата не все переносят безболезненно". Помимо основного лекарства, приходится принимать средства для нормализации сна, сердечно-сосудистой системы, давления: "Болезнь Паркинсона — целый симптомокомплекс. Отсюда и сложности с подбором терапии".

Шувалова и сама страдает болезнью Паркинсона. Ей 42, диагноз поставили два года назад. В "Мадопаре" она не нуждается — ей назначили другую терапию. Лечение обходится почти в семь тысяч рублей ежемесячно — "при пенсии по инвалидности пять тысяч". Шувалова добавляет: люди с этим хроническим заболеванием очень надеются, что российские фармпроизводители сосредоточатся на разработке лекарства, которое было бы доступно каждому.

"Никакого самолечения"

Как людям с Паркинсоном перейти с одного препарата на другой и какие бывают осложнения, мы спросили главного внештатного специалиста-невролога подмосковного Минздрава, профессора кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Рината Богданова.

"Болезнь Паркинсона связана с нехваткой дофамина в головном мозге. Еще в 1960-х ученые синтезировали вещество леводопа, которое способно попасть в мозг. Там из него и образуется дофамин. В результате уменьшается замедленность и скованность в движении — это главные симптомы паркинсонизма. Леводопа действует в паре с ингибитором периферической дофадекарбоксилазой — веществом, повышающим биодоступность лекарства", — объясняет врач.

Препараты с леводопой условно делят на две группы. "Мадопар" содержит леводопу и бенсеразид. В этой же группе — "Леводопа/Бенсеразид-Тева". Если не удается приобрести "Мадопар" или его дженерик, можно принимать препараты с леводопой и карбидопой. Это "Наком", "Синдопа", "Тидомет форте". В чем отличие между этими группами? Прежде всего в дозировке. Так, в "Мадопаре" — 200 миллиграммов леводопы, а в "Накоме" — 250".

При смене терапии врач обязательно должен сделать перерасчет леводопы. "Ни в коем случае нельзя действовать самому. При нехватке в организме дофамина могут усилиться скованность и замедленность. При его излишке начнется гиперкинез (непроизвольные, "насильственные" движения, которые человек не контролирует). Также недопустимо резкое прекращение лечения — это опасно для жизни. Схему должен контролировать доктор от и до".