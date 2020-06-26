https://ria.ru/20200626/1573456186.html
Сериал "Банды Лондона" продлили на второй сезон
Современную гангстерскую драму "Банды Лондона" продлили на второй сезон, сообщает NME. РИА Новости, 26.06.2020
2020-06-26T01:53
2020-06-26T01:53
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости
. Современную гангстерскую драму "Банды Лондона" продлили на второй сезон, сообщает
NME.
За неделю после премьеры первого эпизода (23 апреля 2020 года на Sky Atlantic) его посмотрели более 2,23 миллиона человек. По этому показателю он обогнал "Чернобыль".
В сериале идет речь о борьбе между крупными криминальными организациями Лондона. В центре сюжета убийство главы преступного мира Финна Уоллеса (Колм Мини). Его сын Шон (Джо Коул) стремится отомстить за смерть отца.
В рецензии обозревателя издания на первый сезон говорится: "Это масштабная война, в которой каждого могут убить в любой момент и почти каждый может оказаться крайним. Что-то близкое к "Игре престолов", но без драконов и в более современном мире".
Пока нет информации о дате выходе второго сезона.