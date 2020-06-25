В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

Инцидент произошел в 20:50. "Прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников девятого класса и десять взрослых из числа родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы", — сказала Марковская.