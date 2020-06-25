https://ria.ru/20200625/1573490613.html
В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:50
2020-06-26T00:21
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200623/1573334183.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_479e8b1c932e031644e1046fad79d866.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия