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В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом
Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-26T00:21
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве теплоход с выпускниками столкнулся с причалом

23:50 25.06.2020 (обновлено: 00:21 26.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Прогулочный теплоход с выпускниками школы и родителями столкнулся с причалом в Москве, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.
Инцидент произошел в 20:50. "Прогулочный теплоход "Лагуна", в котором находилось 46 выпускников девятого класса и десять взрослых из числа родителей и сопровождающих, при развороте коснулся причальной стенки набережной в районе Учинского моста столицы", — сказала Марковская.
Пострадавших нет, как и угрозы окружающей среде. Начата доследственная проверка.
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724610845
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Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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