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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573490575.html
От коронавируса в мире умерли почти 480 тысяч человек
Более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за сутки, общее число заболевших превысило 9,2 миллиона, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569523409_0:305:3072:2033_1400x0_80_0_0_ad75ed838eddd7aef84d8b104f39adf1.jpg
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество

От коронавируса в мире умерли почти 480 тысяч человек

23:45 25.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанкРефрижераторы в Нью-Йорке
Рефрижераторы в Нью-Йорке
© РИА Новости / Татьяна Столярова
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за сутки, общее число заболевших превысило 9,2 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире выявлено 5336 летальных исходов. Общее число пациентов, скончавшихся от коронавируса, во всем мире составило 479 133, число заболевших достигло 9 296 202.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗОбщество
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