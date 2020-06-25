https://ria.ru/20200625/1573490575.html
От коронавируса в мире умерли почти 480 тысяч человек
Более 167 тысяч случаев заражения коронавирусом в мире зарегистрировано за сутки, общее число заболевших превысило 9,2 миллиона, следует из данных Всемирной... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:45
2020-06-25T23:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество