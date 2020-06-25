https://ria.ru/20200625/1573490540.html
Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла раньше, чем предполагалось
Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла гораздо раньше, чем предполагалось – еще до официальной даты появления вируса в стране, считает Национальный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:42
2020-06-25T23:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
колумбия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, колумбия, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн – РИА Новости.
Первая смерть от COVID-19 в Колумбии
произошла гораздо раньше, чем предполагалось – еще до официальной даты появления вируса в стране, считает Национальный департамент статистики.
"В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 30 смертей от подтвержденного COVID-19, 94 смертельных случаев с подозрением на COVID-19 и 2135 смертей от пневмонии и гриппа. Первая смерть, которая могла произойти от COVID-19, была зарегистрирована 15 февраля, в то время как первая подтвержденная смерть от коронавируса была 26 февраля", - отмечается в докладе ведомства.
Ранее власти Колумбии заявляли, что первый зарегистрированный случай коронавируса приходится на 6 марта, а первая смерть на 16 марта.
В начале июня Университет Росарио
в Боготе опубликовал исследование, согласно которому коронавирус в Колумбии, возможно, появился 17 февраля, наиболее вероятной страной происхождения называлась Франция
.
В Колумбии на данный момент зарегистрировано 77 113 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 31 671 человек, скончался 2 491 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.