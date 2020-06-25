Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла раньше, чем предполагалось

"В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 30 смертей от подтвержденного COVID-19, 94 смертельных случаев с подозрением на COVID-19 и 2135 смертей от пневмонии и гриппа. Первая смерть, которая могла произойти от COVID-19, была зарегистрирована 15 февраля, в то время как первая подтвержденная смерть от коронавируса была 26 февраля", - отмечается в докладе ведомства.