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Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла раньше, чем предполагалось
Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла гораздо раньше, чем предполагалось – еще до официальной даты появления вируса в стране, считает Национальный... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, колумбия, в мире

Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла раньше, чем предполагалось

23:42 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июн – РИА Новости. Первая смерть от COVID-19 в Колумбии произошла гораздо раньше, чем предполагалось – еще до официальной даты появления вируса в стране, считает Национальный департамент статистики.
"В первом квартале 2020 года было зарегистрировано 30 смертей от подтвержденного COVID-19, 94 смертельных случаев с подозрением на COVID-19 и 2135 смертей от пневмонии и гриппа. Первая смерть, которая могла произойти от COVID-19, была зарегистрирована 15 февраля, в то время как первая подтвержденная смерть от коронавируса была 26 февраля", - отмечается в докладе ведомства.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Ранее власти Колумбии заявляли, что первый зарегистрированный случай коронавируса приходится на 6 марта, а первая смерть на 16 марта.
В начале июня Университет Росарио в Боготе опубликовал исследование, согласно которому коронавирус в Колумбии, возможно, появился 17 февраля, наиболее вероятной страной происхождения называлась Франция.
В Колумбии на данный момент зарегистрировано 77 113 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 31 671 человек, скончался 2 491 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКолумбияВ мире
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