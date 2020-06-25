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В Черногории запретили все политические и религиозные собрания
Национальный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, черногория, в мире

В Черногории запретили все политические и религиозные собрания

23:34 25.06.2020 (обновлено: 23:37 25.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Национальный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории (NKT) ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19, сообщил кабмин.
По данным NKT, в настоящее время в стране 90 больных коронавирусом, причем 75% заражений "импортированы" из Сербии и Боснии и Герцеговины. Новые больные выявлены в середине июня, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
"Запрещаются все политические собрания на открытом пространстве. Спортивные мероприятия проводятся без присутствия зрителей. Запрещаются все религиозные собрания на открытом пространстве, за исключением тех, что проводятся на территории религиозных объектов. Похороны проводятся в узком кругу семьи", - сообщило правительство в Twitter.
Оппозиция Черногории с начала пандемии связывает ограничительные меры властей с политической обстановкой в стране, накалившейся перед парламентскими выборами 30 августа.
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В нескольких городах Черногории в среду и в ночь на четверг прошли протесты с беспорядками. Полиция применила силу и спецсредства, включая слезоточивый газ. Оппозиция и общественники обвинили правоохранительные органы в чрезмерном употреблении грубой силы, подкрепляя свою позицию видеозаписями. При беспорядках был задержан 41 человек, пострадали девять сотрудников МВД, нанесен материальный ущерб.
Бывший глава МВД Черногории и лидер партии "Объединенная Черногория" Горан Данилович в ночь на четверг призвал посольства западных государств и представительство ЕС отреагировать на нарушения прав человека при столкновениях полиции с протестующими гражданами страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧерногорияВ мире
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