В США более миллиона "мертвых душ" получили компенсацию за COVID-19

Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Правительство Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов "мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, свидетельствует опубликованный в четверг доклад управления по подотчетности правительства.

"Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим", - говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что "налоговое управление и министерство финансов "быстро взялись за рассылку 160,4 миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов", но "столкнулись со сложностями при доставке платежей и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не должен был их получить – умершим или мошенникам".

Авторы доклада выяснили, что из-за спешки отправители компенсаций на первом этапе не сопоставляли данные о потенциальных получателях с базой регистрации умерших, кроме того, юристы налоговой службы не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех пор скончался.

В свете произошедших ошибок управление рекомендует налоговой службе "найти недорогие пути оповещения о способе возврата неправильно полученных платежей".

Как сообщает телеканал NBC , ранее родственники сообщали о получении компенсаций за коронавирус на имя скончавшихся членов семьи.

Конгресс США с началом пандемии коронавируса в марте принял пакет экономической помощи в размере 2 триллионов долларов пострадавшим американцам и американским компаниям.