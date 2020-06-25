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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573490419.html
В США более миллиона "мертвых душ" получили компенсацию за COVID-19
Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов "мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:34
коронавирус covid-19
коронавирусы
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире, экономика

В США более миллиона "мертвых душ" получили компенсацию за COVID-19

23:14 25.06.2020 (обновлено: 23:34 25.06.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Правительство США выплатило более 1,4 миллиарда долларов "мертвым душам" в качестве компенсаций на фоне распространения коронавируса нового типа, свидетельствует опубликованный в четверг доклад управления по подотчетности правительства.
"Согласно главному инспектору министерства финансов по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 миллиона платежей общей суммой 1,4 миллиарда долларов были направлены умершим", - говорится в докладе.
Его авторы отмечают, что "налоговое управление и министерство финансов "быстро взялись за рассылку 160,4 миллиона платежей в размере 269 миллиардов долларов", но "столкнулись со сложностями при доставке платежей и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не должен был их получить – умершим или мошенникам".
Авторы доклада выяснили, что из-за спешки отправители компенсаций на первом этапе не сопоставляли данные о потенциальных получателях с базой регистрации умерших, кроме того, юристы налоговой службы не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, но с тех пор скончался.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Вчера, 18:34Распространение нового коронавируса
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В свете произошедших ошибок управление рекомендует налоговой службе "найти недорогие пути оповещения о способе возврата неправильно полученных платежей".
Как сообщает телеканал NBC, ранее родственники сообщали о получении компенсаций за коронавирус на имя скончавшихся членов семьи.
Конгресс США с началом пандемии коронавируса в марте принял пакет экономической помощи в размере 2 триллионов долларов пострадавшим американцам и американским компаниям.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ миреЭкономика
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