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В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку
Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в подъезде одного из домов в Воронеже нашли брошенную здоровую десятидневную девочку, сообщает... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:13
воронеж
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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воронеж, происшествия

В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку

23:13 25.06.2020
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© Depositphotos / kostomarovaНоворожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
© Depositphotos / kostomarova
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело после того, как в подъезде одного из домов в Воронеже нашли брошенную здоровую десятидневную девочку, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что девочку нашел 10 июня 2020 года полицейский в подъезде одного из домов по улице Любови Шевцовой. Ребенка доставили в больницу, предварительное обследование показало, что девочка здорова.
"В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту оставления в опасности новорожденной девочки. Прокуратурой Советского района Воронежа признано законным постановление отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 УК РФ", - говорится в сообщении.
Прокуратура также сообщает, что ребенок лежал в корзине.
Вид на город Воронеж
10 июня, 17:16
В Воронеже в подъезде дома нашли новорожденную девочку
"Девочка была доставлена в больницу, где находится под присмотром врачей. Её жизни и здоровью ничего не угрожает", - информирует надзорное ведомство.
В настоящее время принимаются меры к установлению лиц, оставивших младенца в опасности.
Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, полиция устанавливает очевидцев произошедшего и разыскивает возможных причастных. "Отрабатываются жилые дома данного микрорайона, организована работа с семьями "социального риска", состоящими на профилактическом учете, проверяются женщины, состоящие на учете по беременности в женской консультации", - сообщил собеседник агентства.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
21 мая, 15:20
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4158595
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