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В Солнечногорске за день утонули три ребенка
Следователи в подмосковном Солнечногорске выясняют причины, по которым утонули трое детей, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:07
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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московская область (подмосковье)
солнечногорск
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия

В Солнечногорске за день утонули три ребенка

23:07 25.06.2020
10354
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следователи в подмосковном Солнечногорске выясняют причины, по которым утонули трое детей, сообщила представитель областного главка СК России Ольга Врадий.
"25 июня… в Солнечногорском городском округе в результате утопления погибло три ребёнка. По данным фактам следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организовано проведение двух доследственных проверок", - сказала она журналистам.
По словам Врадий, тела двух детей с признаками утопления найдены в посёлке Андреевка в котловане с водой. В том же районе на территории частного дома в искусственном водоеме утонул еще один ребёнок.
Сейчас следователи опрашивают родственников погибших.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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2031121211
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
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