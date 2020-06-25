В Москве за сутки умерли 25 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Накануне число умерших составило 12 человек. Общее количество скончавшихся пациентов в столице достигло 3694.
Пандемия коронавируса
В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли.
Общее число инфицированных в России достигло 613 994, скончались 8605 человек. Последние недели количество заболевших в стране снижается.
В Москве с 9 июня приступили к поэтапному снятию ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.