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https://ria.ru/20200625/1573490184.html
В Москве за сутки умерли 25 пациентов с COVID-19
Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T23:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Москве за сутки умерли 25 пациентов с COVID-19

23:00 25.06.2020 (обновлено: 23:37 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Еще 25 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб.
"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
Накануне число умерших составило 12 человек. Общее количество скончавшихся пациентов в столице достигло 3694.

Пандемия коронавируса

В марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным ВОЗ, в мире заражено почти 9,3 миллиона человек, свыше 479 тысяч умерли.
В Европе общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 2,6 миллиона, более 195 тысяч скончались. В десятку наиболее подверженных инфекции стран входят США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.
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Общее число инфицированных в России достигло 613 994, скончались 8605 человек. Последние недели количество заболевших в стране снижается.
В Москве с 9 июня приступили к поэтапному снятию ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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