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Министр финансов Мексики заразился коронавирусом
Министр финансов Мексики Артуро Эррера сообщил, что его проба на коронавирус дала положительный результат и он продолжит работу в режиме самоизоляции. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:53
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
мексика
в мире
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, мексика, в мире

Министр финансов Мексики заразился коронавирусом

22:53 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МЕХИКО, 25 июн - РИА Новости. Министр финансов Мексики Артуро Эррера сообщил, что его проба на коронавирус дала положительный результат и он продолжит работу в режиме самоизоляции.
"Мне только что сообщили о положительном результате моего теста на COVID-19. Проявились незначительные симптомы. С настоящего момента буду находиться на карантине и продолжу работать из дома", - написал он в своем Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались. В Мексике число случаев COVID-19 приблизилось к 200 тысячам, из них более 24 тысяч - с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМексикаВ мире
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