https://ria.ru/20200625/1573490125.html
Министр финансов Мексики заразился коронавирусом
Министр финансов Мексики Артуро Эррера сообщил, что его проба на коронавирус дала положительный результат и он продолжит работу в режиме самоизоляции. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:53
2020-06-25T22:53
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
мексика
в мире
распространение нового коронавируса
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https://ria.ru/20200625/1573490095.html
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, мексика, в мире