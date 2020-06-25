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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573490095.html
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9,5 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 9,5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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университет джонса хопкинса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, университет джонса хопкинса, в мире

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9,5 миллиона

22:50 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице
Врач в центральной клинической больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 9,5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 22.32 мск, число случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло 9 504 233. Скончались, по информации университета, по меньше мере 484 356 человек. Выздоровели за все время 4 786 039 человек.
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