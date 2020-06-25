https://ria.ru/20200625/1573490095.html
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 9,5 миллиона
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 9,5 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:50
2020-06-25T22:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
университет джонса хопкинса
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573487288.html
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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