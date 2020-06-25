Друг Сергея Хрущева подтвердил сообщения о его тяжелом заболевании

Ранее в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд РИА Новости подтвердили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Между тем вдова Хрущева, Валентина Голенко опровергла это утверждение и заявила РИА Новости, что он скончался от старости.

"Я слышал, что он был болен", - сказал он.

Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.