https://ria.ru/20200625/1573489954.html
Друг Сергея Хрущева подтвердил сообщения о его тяжелом заболевании
Причиной трагедии с Сергеем Хрущевым могло стать тяжелое заболевание, сообщил РИА Новости его друг Уильям Таубман. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:43
2020-06-25T22:53
сергей хрущев
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей хрущев, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Причиной трагедии с Сергеем Хрущевым могло стать тяжелое заболевание, сообщил РИА Новости его друг Уильям Таубман.
Ранее в отделе по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд РИА Новости подтвердили, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Между тем вдова Хрущева, Валентина Голенко опровергла это утверждение и заявила РИА Новости, что он скончался от старости.
"Я слышал, что он был болен", - сказал он.
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.
Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.