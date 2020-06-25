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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Азаров: голосование по поправкам выстроено с заботой о здоровье людей
Процесс голосования по поправкам в конституцию выстроен с заботой о здоровье людей, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:47
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий азаров
самара
общество
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конституция рф, дмитрий азаров, самара, общество

Азаров: голосование по поправкам выстроено с заботой о здоровье людей

22:47 25.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 25 июн - РИА Новости. Процесс голосования по поправкам в конституцию выстроен с заботой о здоровье людей, заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Общероссийское голосование пройдет 1 июля, однако возможность отдать свой голос у россиян есть с 25 июня. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в конце рабочего дня проголосовал на своем участке, который находится в школе №132 в Самаре. На входе в пункт голосования главе региона измерили температуру и выдали одноразовые маску, перчатки и ручку.
"Сегодня я смог лично убедиться, что этот процесс выстроен с заботой о здоровье. Чтобы у людей была уверенность в защите своего здоровья, каждому голосующему измеряют температуру, выдаются маски, перчатки и даже индивидуальная ручка", - цитирует Азарова пресс-служба правительства региона.
После голосования Азаров осмотрел помещения пункта и оценил организацию работы. По словам членов УИК, для первого дня активность граждан неплохая. Отмечается, что при подготовке процесса голосования были предприняты все меры безопасности, чтобы исключить возможность распространения коронавируса. Все члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ и сотрудники полиции также обеспечены средствами индивидуальной защиты, несколько раз в день им измеряют температуру. Кроме того, все помещения регулярно обрабатывают дезинфицирующими растворами, при голосовании обеспечена социальная дистанция.
Сотрудник полиции с собакой во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково
Вчера, 20:23Голосование по поправкам в Конституцию
Губернаторы четырех областей ПФО проголосовали по поправкам в Конституцию
"Принять участие в формировании конституции – это большая честь, которая выпадает не каждому поколению. Надеюсь, что наши граждане проголосуют за будущее страны. Сегодня мы закладываем фундамент развития нашего государства на десятилетия вперед, сохраняя традиции, защищая границы нашей Родины, защищая историческую память", – отметил Азаров.
По информации пресс-службы, среди участников общероссийского голосования есть и юные жители региона. Студентка Мария Карасева проголосовала впервые. По ее словам, улучшить жизнь граждан позволят поправки, связанные с индексацией пенсий и оплаты труда.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля датой проведения голосования по поправкам в конституцию. Поскольку голосование должно быть организовано с учетом эпидемиологической обстановки и обеспечения безопасности населения, было принято решение, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 19:23Голосование по поправкам в Конституцию
Явка на электронном голосовании по поправкам составила 40 процентов
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФДмитрий АзаровСамараОбщество
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