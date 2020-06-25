Полиция завершила расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева

НЬЮ-ЙОРК, 25 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Полиция не будет выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Полиция не будет выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева , расследование завершено, заявил РИА Новости глава отдела общественных связей полицейского департамента города Кранстон (штат Род-Айленд) майор Тодд Паталано.

Ранее СМИ со ссылкой на полицию штата Род-Айленд сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен подтвердил РИА Новости, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Между тем вдова Хрущева, Валентина Голенко опровергла это утверждение и заявила РИА Новости, что он скончался от старости.

"Мы получили звонок о том, что он получил огнестрельное ранение в голову. Мы отреагировали, приехали к нему домой. Обнаружили, что он скончался", - рассказал Паталано.

"Мы провели расследование. Никаких обвинений выдвигаться не будет. Насильственных действий с третьей стороны не было", - заявил он.

Он указал, что расследование закрыто.

В ответ на вопрос о том, из чего был произведен выстрел, глава отдела общественных связей, заявил, что полиция не раскрывает какую-либо информацию, поступающую по жертве. Он также не дал ответ на вопрос о том, принадлежало ли оружие Хрущеву. Паталано пояснил, что для владения оружием в штате Род-Айленд получать разрешение не требуется. "Вам не нужна лицензия в Род-Айледе. Вы можете держать оружие дома", - отметил он.

Он также не раскрыл информацию о том, куда конкретно пришелся выстрел.

Отвечая на вопрос о том, был ли Хрущев один дома в момент выстрела, Паталано сказал: "Мы получили вызов от его жены".

Комментируя слова вдовы Хрущева, Валентины Голенко, которая завила РИА Новости, что супруг скончался от старости, глава отдела отметил: "Она, вероятно, смущена ситуацией. Поймите. Попробуйте уважать личное пространство людей".

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США , где жил и работал с 1991 года.