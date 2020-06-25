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Полиция завершила расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева
Полиция не будет выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева, расследование завершено, заявил РИА Новости глава отдела общественных связей... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:38
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РИА Новости
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сергей хрущев, сша, в мире

Полиция завершила расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева

22:38 25.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСергей Хрущев
Сергей Хрущев
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 25 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Полиция не будет выдвигать никому обвинений в связи с гибелью Сергея Хрущева, расследование завершено, заявил РИА Новости глава отдела общественных связей полицейского департамента города Кранстон (штат Род-Айленд) майор Тодд Паталано.
Ранее СМИ со ссылкой на полицию штата Род-Айленд сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову. Сотрудник отдела по связям с общественностью департамента здравоохранения штата Род-Айленд Джозеф Уэндэлкен подтвердил РИА Новости, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. Между тем вдова Хрущева, Валентина Голенко опровергла это утверждение и заявила РИА Новости, что он скончался от старости.
"Мы получили звонок о том, что он получил огнестрельное ранение в голову. Мы отреагировали, приехали к нему домой. Обнаружили, что он скончался", - рассказал Паталано.
"Мы провели расследование. Никаких обвинений выдвигаться не будет. Насильственных действий с третьей стороны не было", - заявил он.
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Он указал, что расследование закрыто.
В ответ на вопрос о том, из чего был произведен выстрел, глава отдела общественных связей, заявил, что полиция не раскрывает какую-либо информацию, поступающую по жертве. Он также не дал ответ на вопрос о том, принадлежало ли оружие Хрущеву. Паталано пояснил, что для владения оружием в штате Род-Айленд получать разрешение не требуется. "Вам не нужна лицензия в Род-Айледе. Вы можете держать оружие дома", - отметил он.
Он также не раскрыл информацию о том, куда конкретно пришелся выстрел.
Отвечая на вопрос о том, был ли Хрущев один дома в момент выстрела, Паталано сказал: "Мы получили вызов от его жены".
Комментируя слова вдовы Хрущева, Валентины Голенко, которая завила РИА Новости, что супруг скончался от старости, глава отдела отметил: "Она, вероятно, смущена ситуацией. Поймите. Попробуйте уважать личное пространство людей".
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.
Сергей Хрущев родился в 1935 году от брака со второй женой Никиты Хрущева Ниной Кухарчук. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где преподавал историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
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8125523
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