Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Власти Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине

Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. Как передает агентство, в ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза

Строительство газопровода

В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.

Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".