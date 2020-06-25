Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"

Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. Как передает агентство, в ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.
Строительство газопровода
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, а также Соединенные Штаты, которые хотят продвинуть на европейский рынок свой СПГ.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.
Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
При этом в Вашингтоне заявляют о возможности ужесточения санкций: сенаторы-республиканцы уже внесли законопроект, который, в частности, предлагает распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием судов-трубоукладчиков.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"