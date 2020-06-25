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Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-26T02:30
северный поток — 2
евросоюз
ангела меркель
сша
берлин (город)
экономика
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Мешать всеми (!) способами сближению Германии и России - извечная забава англосаксов! Надеюсь, что в Германии многие это понимают.
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Мы не обязаны снабжать немцев дешевыми энергоносителями. Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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северный поток — 2, евросоюз, ангела меркель, сша, берлин (город), экономика

Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"

22:27 25.06.2020 (обновлено: 02:30 26.06.2020)
86743
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
Во внутреннем документе немецкого Минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. Как передает агентство, в ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза.
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Строительство газопровода

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства активно выступают Украина, опасающаяся потерять транзит, а также Соединенные Штаты, которые хотят продвинуть на европейский рынок свой СПГ.
В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода. В результате швейцарская Allseas практически сразу остановила работы и отвела суда.
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Достроить газопровод Россия может самостоятельно с помощью трубоукладчика "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Мукран — логистической базе "Северного потока — 2".
При этом в Вашингтоне заявляют о возможности ужесточения санкций: сенаторы-республиканцы уже внесли законопроект, который, в частности, предлагает распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием судов-трубоукладчиков.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
74257155931
Обсудить 59
Северный поток — 2ЕвросоюзАнгела МеркельСШАБерлин (город)Экономика
Популярные комментарии
Мешать всеми (!) способами сближению Германии и России - извечная забава англосаксов! Надеюсь, что в Германии многие это понимают.
25 июня, 22:52
serg1234serg
15612003
Мы не обязаны снабжать немцев дешевыми энергоносителями. Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
25 июня, 22:31
Евгений Д
20450092
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