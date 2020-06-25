https://ria.ru/20200625/1573489651.html
Появился новый трейлер Cyberpunk 2077
Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077. Ролик опубликован на странице проекта в ютубе. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:27
2020-06-25T22:28
cyberpunk 2077
технологии
в мире
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3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
cyberpunk 2077, технологии, в мире
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077
. Ролик опубликован на странице проекта в ютубе
.
Первоначально компания собиралась представить игру на конференции, но из-за отмены E3 разработчики выпустят несколько эпизодов. Night City Wire — это первый из них. Его длительность составила около 25 минут.
Cyberpunk 2077 — ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк. Она является продолжением вышедшей в 1990 году настольной игры Cyberpunk 2020. Впервые проект представили в мае 2012 года.
Изначально Cyberpunk 2077 собирались выпустить 16 апреля 2020 года, но релиз перенесли на 17 сентября, а позднее выход игры отложили до 19 ноября. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.