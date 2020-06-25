Появился новый трейлер Cyberpunk 2077

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Польская компания CD Projekt RED на мероприятии Night City Wire представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077 . Ролик опубликован на странице проекта в ютубе

Первоначально компания собиралась представить игру на конференции, но из-за отмены E3 разработчики выпустят несколько эпизодов. Night City Wire — это первый из них. Его длительность составила около 25 минут.

Cyberpunk 2077 — ролевая компьютерная игра в жанре киберпанк. Она является продолжением вышедшей в 1990 году настольной игры Cyberpunk 2020. Впервые проект представили в мае 2012 года.