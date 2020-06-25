https://ria.ru/20200625/1573489620.html
В Палестине еще 54 человека заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине выросло на 54 в течение дня и составило 1588 к вечеру четверга, сообщила на вечерней пресс-конференции министр РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:27
2020-06-25T22:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
палестина
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573482510.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), палестина, в мире