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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573489620.html
В Палестине еще 54 человека заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине выросло на 54 в течение дня и составило 1588 к вечеру четверга, сообщила на вечерней пресс-конференции министр РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
хеврон (провинция)
палестина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), палестина, в мире

В Палестине еще 54 человека заболели COVID-19

22:27 25.06.2020
120
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ГАЗА, 25 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Палестине выросло на 54 в течение дня и составило 1588 к вечеру четверга, сообщила на вечерней пресс-конференции министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Пятьдесят четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено на Западном берегу, в том числе 18 в городе Хеврон. Общее количество инфицированных достигло 1588", - заявила эль-Кела.
Эль-Кела подчеркнула, что 620 пациентов уже полностью выздоровели, 963 человека больны в настоящий момент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)ПалестинаВ мире
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