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Credit Suisse заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко
Появившийся в сети снимок экрана с якобы выпиской из онлайн системы швейцарского банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко является подделкой, банк не имеет... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:30
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
credit suisse
швейцария
в мире
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РИА Новости
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353
60
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, credit suisse , швейцария, в мире

Credit Suisse заявил, что не имеет отношений с сыном Лукашенко

22:19 25.06.2020 (обновлено: 22:30 25.06.2020)
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© AP Photo / Keystone, Alessandro Della BellaШвейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе
© AP Photo / Keystone, Alessandro Della Bella
ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости. Появившийся в сети снимок экрана с якобы выпиской из онлайн системы швейцарского банка Credit Suisse на имя Виктора Лукашенко является подделкой, банк не имеет никаких клиентских отношений с этим человеком и сообщил о фейке властям Швейцарии, заявил РИА Новости официальный представитель банка.
Ранее в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о нахождении якобы тайных счетов старшего сына Александра Лукашенко — помощника президента по национальной безопасности Виктора Лукашенко. В частности, был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Лукашенко.
"Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии", - сказал собеседник агентства.
В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "жутким фейком" информацию о 840 миллионах долларов на счету в Швейцарии у его сына и предложил любому желающему немедленно их забрать.

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Президентская кампания в БелоруссииАлександр ЛукашенкоCredit SuisseШвейцарияВ мире
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