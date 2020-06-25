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Telegram уже вернул инвесторам более 1,2 миллиарда долларов, заявил Дуров
Telegram вернул инвесторам более 1,2 миллиарда вложенных в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), заблокированный властями, сообщил основатель... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:09
telegram (приложение)
павел дуров
сша
экономика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150564/29/1505642984_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_3395c2be36e485b8dda39b6fc73b01c6.jpg
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telegram (приложение), павел дуров, сша, экономика

Telegram уже вернул инвесторам более 1,2 миллиарда долларов, заявил Дуров

22:09 25.06.2020
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Telegram вернул инвесторам более 1,2 миллиарда вложенных в проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), заблокированный властями, сообщил основатель компании Павел Дуров.
Ранее в четверг суд в США обязал Telegram к выплате 1,2 миллиарда долларов покупателям криптовалюты Gram и 18,5 миллиона долларов компенсации. Решением суда Telegram также обязан в течение предстоящих трех лет уведомлять Комиссию по ценным бумагам (SEC) о намерении выпуска любого вида криптовалюты или подобных ей инструментов за 45 дней до начала использования этих технологий.
"К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, предписанного судом, и, таким образом, пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Поскольку мы видели небольшую ценность в дальнейшем продолжении судебного дела, мы приветствовали возможность разрешить его, не признавая и не отрицая нашу ответственность", - написал Дуров в своем канале в Telegram.
"Предлагаемое сегодня решение подтверждает наше обязательство вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с соглашениями о покупке. Мы уже выплатили покупателям более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов. Мы с нетерпением ждем продолжения реализации других наших проектов и возможностей для инноваций, и мы надеемся, что нормативная среда для технологии блокчейн в США станет более благоприятной для других в будущем", - добавил он.
Мессенджер Telegram на экране телефона
Вчера, 21:21
Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,2 миллиарда долларов
Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке TON c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Но в октябре SEC сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. Ведомство потребовало, чтобы суд наложил штраф на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.
Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США, а именно до 30 апреля. Однако американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям, и компания предложила инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска TON. В начале мая Telegram отказалась от варианта выплаты инвесторам из США возмещения в размере 110% их первоначальных инвестиций, а затем и вовсе объявила о закрытии проекта.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
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6113121
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Telegram (приложение)Павел ДуровСШАЭкономика
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