Telegram уже вернул инвесторам более 1,2 миллиарда долларов, заявил Дуров

Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке TON c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Но в октябре SEC сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон. Ведомство потребовало, чтобы суд наложил штраф на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.