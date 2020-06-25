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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
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Космонавт объяснил предложение Роскосмоса о выходе туриста в космос
Роскосмос пытается удержать за собой рынок космического туризма, предоставляя услугу выхода в открытый космос, на фоне начала пилотируемых полетов корабля Илона РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:03
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
роскосмос
наса
spacex
геннадий падалка
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, наса, spacex, геннадий падалка

Космонавт объяснил предложение Роскосмоса о выходе туриста в космос

22:03 25.06.2020
1049
© NASAКосмонавт Геннадий Падалка запускает микроспутник "Сфера" во время выхода в открытый космос
Космонавт Геннадий Падалка запускает микроспутник Сфера во время выхода в открытый космос
© NASA
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роскосмос пытается удержать за собой рынок космического туризма, предоставляя услугу выхода в открытый космос, на фоне начала пилотируемых полетов корабля Илона Маска Crew Dragon, это нормально, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.

Нашей ракетно-космической отрасли приходится выживать, зарабатывать деньги, это нормально, чтобы туристы не ушли к Илону Маску на его Dragon и к Boeing на Starliner. Им нужно предлагать уникальные возможности.

Тренировка на ТДК Союз ТМА-М основного экипажа МКС-31/32 в Звездном городке
Геннадий Падалка
космонавт, Герой России
На днях американская компания Virgin Galactic подписала соглашение с НАСА о том, что становится посредником между НАСА и компанией SpaceX по доставке космических туристов на МКС. Такая возможность открылась после удачного полета корабля Crew Dragon на орбиту. Принадлежащий компании SpaceX корабль совершил первый испытательный полет с экипажем в конце мая. Он прибыл на МКС 31 мая, доставив на орбиту астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена. Корабль вернется на Землю 2 августа.
Вид на Землю с МКС
Вчера, 21:56Хочу стать космонавтом
Надо говорить не о выходе, а о выносе туристов в космос, заявил космонавт
1020012
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАSpaceXГеннадий Падалка
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