Космонавт объяснил предложение Роскосмоса о выходе туриста в космос

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роскосмос пытается удержать за собой рынок космического туризма, предоставляя услугу выхода в открытый космос, на фоне начала пилотируемых полетов корабля Илона Маска Crew Dragon, это нормально, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
Нашей ракетно-космической отрасли приходится выживать, зарабатывать деньги, это нормально, чтобы туристы не ушли к Илону Маску на его Dragon и к Boeing на Starliner. Им нужно предлагать уникальные возможности.
На днях американская компания Virgin Galactic подписала соглашение с НАСА о том, что становится посредником между НАСА и компанией SpaceX по доставке космических туристов на МКС. Такая возможность открылась после удачного полета корабля Crew Dragon на орбиту. Принадлежащий компании SpaceX корабль совершил первый испытательный полет с экипажем в конце мая. Он прибыл на МКС 31 мая, доставив на орбиту астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена. Корабль вернется на Землю 2 августа.