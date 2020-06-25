Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус прокомментировала информацию о том, что заявление о ее расставании с Гариком Харламовым было одним из заданий передачи Comment Out.
По ее словам, они с мужем не участвовали в шоу.
Асмус опровергла сообщения о том, что ее интересы во время бракоразводного процесса будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.
"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст", — заявила она в инстаграме, добавив, что над отношениями "нужно работать обоим".
Актриса подчеркнула, что пока не дает никаких интервью и не собирается общаться с журналистами за деньги. Асмус попросила представителей СМИ не беспокоить ее и "перестать звонить".
В понедельник Харламов и Асмус объявили о разводе, опубликовав соответствующие посты в инстаграме. Спустя несколько дней ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил журналистам, что пара сообщила о своем расставании, так как это было одним из наказаний в рамках передачи, а написанный ими текст был заранее подготовлен создателями Comment Out. При этом Харламов опроверг слова шоумена.