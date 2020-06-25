Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым

По ее словам, они с мужем не участвовали в шоу.

"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст", — заявила она в инстаграме , добавив, что над отношениями "нужно работать обоим".

Актриса подчеркнула, что пока не дает никаких интервью и не собирается общаться с журналистами за деньги. Асмус попросила представителей СМИ не беспокоить ее и "перестать звонить".