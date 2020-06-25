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https://ria.ru/20200625/1573489035.html
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала информацию о том, что заявление о ее расставании с Гариком Харламовым было одним из заданий передачи Comment Out. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:27
культура
владимир маркони
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
анатолий кучерена
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир маркони, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь), анатолий кучерена

Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым

22:00 25.06.2020 (обновлено: 22:27 25.06.2020)
71971
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Актриса Кристина Асмус прокомментировала информацию о том, что заявление о ее расставании с Гариком Харламовым было одним из заданий передачи Comment Out.
По ее словам, они с мужем не участвовали в шоу.
Асмус опровергла сообщения о том, что ее интересы во время бракоразводного процесса будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.

"Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа "Текст", — заявила она в инстаграме, добавив, что над отношениями "нужно работать обоим".

Актриса подчеркнула, что пока не дает никаких интервью и не собирается общаться с журналистами за деньги. Асмус попросила представителей СМИ не беспокоить ее и "перестать звонить".
В понедельник Харламов и Асмус объявили о разводе, опубликовав соответствующие посты в инстаграме. Спустя несколько дней ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил журналистам, что пара сообщила о своем расставании, так как это было одним из наказаний в рамках передачи, а написанный ими текст был заранее подготовлен создателями Comment Out. При этом Харламов опроверг слова шоумена.
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
23 июня, 05:17Культура
Знакомый Асмус рассказал о ее отношениях с Харламовым перед разводом
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КультураВладимир МаркониКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)Анатолий Кучерена
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26 июня, 00:45
Дима Волков
2500100
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