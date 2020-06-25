Надо говорить не о выходе, а о выносе туристов в космос, заявил космонавт

"Возникают вопросы безопасности. Космонавт готовится годами, тренируется, проводя в гидролаборатории под водой и на специализированных тренажерах десятки и сотни часов. Это большой риск. Понятно, что туристы не будут готовиться так тщательно к выходу в космос. Но в таком случае я бы не назвал это выходом в открытый космос. Это называется вынос туриста в открытый космос", - сказал он.