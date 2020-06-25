Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200625/1573488996.html
Надо говорить не о выходе, а о выносе туристов в космос, заявил космонавт
Космический турист, пожелавший в 2023 году выйти в открытый космос с борта российского сегмента МКС, не сможет самостоятельно действовать за пределами МКС без... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-26T09:00
туризм
новости - туризм
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ркк "энергия"
геннадий падалка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_0:64:1024:640_1400x0_80_0_0_18a403facb72b8c00432fe9b571da8bf.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573484966.html
https://ria.ru/20200625/1573478931.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_0:64:1024:640_1400x0_80_0_0_18a403facb72b8c00432fe9b571da8bf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_31:0:940:682_1400x0_80_0_0_fe73adf20cb353d119d4b18c72129dcd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569360502_115:0:797:682_1400x0_80_0_0_0965fdb974cf6675a4fe2eec3aa76e44.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ркк "энергия", геннадий падалка

Надо говорить не о выходе, а о выносе туристов в космос, заявил космонавт

21:56 25.06.2020 (обновлено: 09:00 26.06.2020)
2318
© NASA / Andrew MorganВид на Землю с МКС
Вид на Землю с МКС
© NASA / Andrew Morgan
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Космический турист, пожелавший в 2023 году выйти в открытый космос с борта российского сегмента МКС, не сможет самостоятельно действовать за пределами МКС без длительных тренировок, и его всюду придется сопровождать опытному космонавту, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.
Время первых туристов. Энергия отправит желающих в открытый космос
Вчера, 19:04
Время первых туристов. "Энергия" отправит желающих в открытый космос
"Возникают вопросы безопасности. Космонавт готовится годами, тренируется, проводя в гидролаборатории под водой и на специализированных тренажерах десятки и сотни часов. Это большой риск. Понятно, что туристы не будут готовиться так тщательно к выходу в космос. Но в таком случае я бы не назвал это выходом в открытый космос. Это называется вынос туриста в открытый космос", - сказал он.
По его словам, если туриста подготовят к выходу в сжатые сроки, это приведет к обесцениванию и дискредитации профессии космонавта. В случае если сама подготовка и выход туриста в открытый космос окажутся настолько просты, полагает Падалка, руководству Центра подготовки космонавтов следует поменять отношение к представлениям космонавтов к государственным наградам.
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
Вчера, 17:45РИА Наука
Эксперт прокомментировал возврат к практике космического туризма
18160221
Обсудить 2
Хочу стать космонавтомТуризмНовости - ТуризмМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"Геннадий Падалка
Рекомендуем
Космонавт Геннадий Падалка запускает микроспутник Сфера во время выхода в открытый космос
Космонавт объяснил предложение Роскосмоса о выходе туриста в космос
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Наводнение на западе Украины
Зеленского поразил масштаб наводнения на западе Украины
Планета Марс
Ученый объяснил, почему люди не смогут жить на Луне и Марсе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Автомобиль скорой помощи
В Солнечногорске за день утонули три ребенка
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Остров Итуруп
Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Telegram уже вернул инвесторам более 1,2 миллиарда долларов, заявил Дуров
Петр Порошенко
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
Патрульный корабль ледового класса Иван Папанин
В США считают ледокол "Иван Папанин" наступательным вооружением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27Депутат: КС Армении должен за 15 дней решить, примет ли иск оппозиции
09:21Эксперт прокомментировал заявление лидера Мексики о топливе для Венесуэлы
09:20На Колыме умер четвертый пациент с COVID-19
09:19В Госдуме попросили проверить инцидент с флагом ЛГБТ на посольстве США
09:18Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
09:16В Воронежской области число пациентов с COVID-19 превысило 6,8 тысячи
09:15Прокуратура начала проверку из-за задевшего причал в Москве теплохода
09:15В США предложили создать фонд, чтобы подготовить Пентагон к пандемиям
09:11В Москве выздоровели 1997 пациентов с коронавирусом
09:09Посол России назвал причину отсрочки встречи "нормандского формата"
09:08В Японии одна из крупнейших туркомпаний не будет нанимать новых людей
09:03В ЛНР четвертые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
Лента новостейМолния