Надо говорить не о выходе, а о выносе туристов в космос, заявил космонавт

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Космический турист, пожелавший в 2023 году выйти в открытый космос с борта российского сегмента МКС, не сможет самостоятельно действовать за пределами МКС без длительных тренировок, и его всюду придется сопровождать опытному космонавту, рассказал РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен по суммарному времени нахождения в космосе (878 суток) Геннадий Падалка.
В четверг РКК "Энергия" сообщила о подписании контракта с компанией Space Adventures на полёт двух туристов на "Союзе" на МКС в 2023 году. Планируется, что один из туристов совершит первый в истории выход в открытый космос с борта станции вместе с российским космонавтом.
"Возникают вопросы безопасности. Космонавт готовится годами, тренируется, проводя в гидролаборатории под водой и на специализированных тренажерах десятки и сотни часов. Это большой риск. Понятно, что туристы не будут готовиться так тщательно к выходу в космос. Но в таком случае я бы не назвал это выходом в открытый космос. Это называется вынос туриста в открытый космос", - сказал он.
По его словам, если туриста подготовят к выходу в сжатые сроки, это приведет к обесцениванию и дискредитации профессии космонавта. В случае если сама подготовка и выход туриста в открытый космос окажутся настолько просты, полагает Падалка, руководству Центра подготовки космонавтов следует поменять отношение к представлениям космонавтов к государственным наградам.