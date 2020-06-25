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СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что СССР не распался бы, если бы страной управлял человек с подходами и взглядами на жизнь, как у президента России Владимира РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T22:03
сергей аксенов (политик)
владимир путин
ссср
политика
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https://ria.ru/20200624/1573410213.html
Да, такой откровенный подхалимаж - это просто за гранью приличий. Еще немного, и это можно было бы считать порнографией.
152
Вот только это правда.
122
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ссср
РИА Новости
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2020
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
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РИА Новости
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60
сергей аксенов (политик), владимир путин, ссср, политика

СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов

21:40 25.06.2020 (обновлено: 22:03 25.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что СССР не распался бы, если бы страной управлял человек с подходами и взглядами на жизнь, как у президента России Владимира Путина.
"Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался. Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь, понимание того, что можно вместе сделать больше", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По словам главы Крыма, если нет лидера, который болеет за страну и переживает за дело, то, как правило, не стоит рассчитывать и на развитие государства.
"Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая", — сказал Аксенов.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
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44730208272
Обсудить 80
Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинСССРПолитика
Популярные комментарии
Да, такой откровенный подхалимаж - это просто за гранью приличий. Еще немного, и это можно было бы считать порнографией.
25 июня, 22:06
Владлен Петрович
69411275
Вот только это правда.
25 июня, 22:08
Александр Ж
64300055
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