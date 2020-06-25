СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов

По словам главы Крыма, если нет лидера, который болеет за страну и переживает за дело, то, как правило, не стоит рассчитывать и на развитие государства.

"Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая", — сказал Аксенов.