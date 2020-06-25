https://ria.ru/20200625/1573488854.html
СССР не распался бы при президенте Путине, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что СССР не распался бы, если бы страной управлял человек с подходами и взглядами на жизнь, как у президента России Владимира РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:40
2020-06-25T22:03
сергей аксенов (политик)
владимир путин
ссср
политика
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https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
https://ria.ru/20200624/1573410213.html
Владлен Петрович
Да, такой откровенный подхалимаж - это просто за гранью приличий. Еще немного, и это можно было бы считать порнографией.
152
Александр Ж
Вот только это правда.
122
80
ссср
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156345/55/1563455595_0:194:2949:1853_1400x0_80_0_0_db1be2223fc5f7676f60f3c87d3c3a8f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сергей аксенов (политик), владимир путин, ссср, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что СССР
не распался бы, если бы страной управлял человек с подходами и взглядами на жизнь, как у президента России Владимира Путина
.
"Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался. Просто в силу того, что у человека другие подходы и взгляды на жизнь, понимание того, что можно вместе сделать больше", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24"
.
По словам главы Крыма, если нет лидера, который болеет за страну и переживает за дело, то, как правило, не стоит рассчитывать и на развитие государства.
"Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло. Кто бы что ни говорил, как бы там ни говорили, я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая", — сказал Аксенов.