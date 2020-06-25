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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200625/1573488720.html
Появилось видео награждения потерявшей туфлю на параде девушки
Балтийский флот опубликовал видео награждения военнослужащей Ксении Кальчинской, которая потеряв туфлю во время парада Победы в Калининграде, но продолжила... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:32
75 лет великой победы
балтийский флот вмф россии
калининград
общество
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https://ria.ru/20200625/1573470182.html
https://ria.ru/20200624/1573421475.html
Наградили-то за что?
49
Вот интересно,если б у солдата,марширующего в Москве,на Красной площади перед президентом, сапог к чертям улетел бы,его бы тоже наградили?)))
48
17
калининград
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573488632_192:0:1900:961_1400x0_80_0_0_980c17edd661af92f64a1f27d5208efe.png
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
балтийский флот вмф россии, калининград, общество

Появилось видео награждения потерявшей туфлю на параде девушки

21:32 25.06.2020
41821
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Балтийский флот опубликовал видео награждения военнослужащей Ксении Кальчинской, которая потеряв туфлю во время парада Победы в Калининграде, но продолжила маршировать и не сбила строй.
На кадрах видно, как командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада памятной медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов перед строем мичманов и офицеров.
Накануне СМИ обратили внимание на участницу парада в честь Дня победы в Калининграде, которая, потеряв туфлю, продолжила маршировать и не сбила строй. Принимавший парад командующий Балтфлотом отметил невозмутимость девушки. По его словам, никто даже не заметил инцидента.
Мичман фельдшер зенитно-ракетного полка ПВО Балтийского флота Ксения Кальчинская, получившая поощрение от командующего Балтийском флотом адмирала Александра Носатова
Вчера, 15:41
Потерявшая туфлю участница парада в Калининграде рассказала о службе

Парад в Калининграде

В параде Победы в Калининграде 24 июня приняли участие полторы тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств.
По главной площади города проехала также механизированная колонна, в состав которой вошли 75 единиц военной техники, включая легендарный танк Т-34. Были представлены танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", крупнокалиберные пушки "Гиацинт", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", комплексы "Искандер", системы залпового огня "Смерч" и "Град", а также противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
Заключительной частью парада стал пролет в едином воздушном строю 20 самолетов и вертолетов.
Также в городе дали праздничный салют из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3, участвовавших в Восточно-Прусской наступательной операции и штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года.
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
24 июня, 15:0175 лет Великой Победы
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
1873012955
Обсудить 17
75 лет Великой ПобедыБалтийский флот ВМФ РоссииКалининградОбщество
Популярные комментарии
Наградили-то за что?
25 июня, 21:53
Aruba Miro
20111026
Вот интересно,если б у солдата,марширующего в Москве,на Красной площади перед президентом, сапог к чертям улетел бы,его бы тоже наградили?)))
25 июня, 22:03
Мятные Лапки
17810022
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