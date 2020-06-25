Появилось видео награждения потерявшей туфлю на параде девушки

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Балтийский флот опубликовал видео награждения военнослужащей Ксении Кальчинской, которая потеряв туфлю во время парада Победы в Балтийский флот опубликовал видео награждения военнослужащей Ксении Кальчинской, которая потеряв туфлю во время парада Победы в Калининграде , но продолжила маршировать и не сбила строй.

На кадрах видно, как командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов наградил участницу парада памятной медалью командующего, грамотой и вручил букет цветов перед строем мичманов и офицеров.

Накануне СМИ обратили внимание на участницу парада в честь Дня победы в Калининграде, которая, потеряв туфлю, продолжила маршировать и не сбила строй. Принимавший парад командующий Балтфлотом отметил невозмутимость девушки. По его словам, никто даже не заметил инцидента.

Парад в Калининграде

В параде Победы в Калининграде 24 июня приняли участие полторы тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств.

По главной площади города проехала также механизированная колонна, в состав которой вошли 75 единиц военной техники, включая легендарный танк Т-34 . Были представлены танки Т-72Б3 , самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", крупнокалиберные пушки "Гиацинт", зенитно-пушечные комплексы " Панцирь-С1 ", комплексы "Искандер", системы залпового огня "Смерч" и "Град", а также противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Заключительной частью парада стал пролет в едином воздушном строю 20 самолетов и вертолетов.