Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый"

"Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты. Мы признаем, что использование слов "светлый", "белый" предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему", - говорится в сообщении представителя компании Санни Джэин.