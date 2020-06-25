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Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый"
Компания Unilever избавится от слов "светлый", "белый", "осветляющий" на упаковках своих продуктов, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:32
unilever
в мире
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https://ria.ru/20200429/1570723366.html
если не будет слов белый и светлый не буду покупать, это меня оскорбляет как белого
23
туалетная бумага кстати тоже белая, это не правильно! а еще есть рассисткое молоко, нужно заставить коров давать черное, правильное молоко!
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10
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148159/08/1481590877_0:312:6144:3768_1400x0_80_0_0_a096ba10b643faa62b4d97fa50d61541.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
unilever, в мире

Unilever уберет со своих упаковок слова "светлый" и "белый"

21:29 25.06.2020 (обновлено: 21:32 25.06.2020)
1118
© Fotolia / RidoДевушка держит банку с кремом
Девушка держит банку с кремом
© Fotolia / Rido
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Компания Unilever избавится от слов "светлый", "белый", "осветляющий" на упаковках своих продуктов, сообщается на сайте компании.
"Мы полностью привержены тому, чтобы иметь глобальную линейку брендов по уходу за кожей, которая заботится обо всех оттенках кожи, отдавая дань разнообразию красоты. Мы признаем, что использование слов "светлый", "белый" предполагает единый идеал красоты, что, по нашему мнению, не является правильным, и мы хотим решить эту проблему", - говорится в сообщении представителя компании Санни Джэин.
В соответствии с новым правилами, компания намерена сменить название крема для лица, выпускающегося в странах Азии под маркой Fair & Lovely ("Светлая и милая"). Крем во многих магазинах продается в категории осветляющей косметики, хотя, по мнению самой компании-производителя, он не имеет таких свойств, а лишь оздоравливает кожу.
Ранее сообщалось, что на фоне антирасистских протестов концерн Neste прекратит продавать кондитерские изделия под торговой маркой Beso de Negra ("Поцелуй темнокожей женщины") для избавления от расовых стереотипов. Другая компания - Dreyer's - намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это "уничижительный термин" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири.
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Обсудить 10
UnileverВ мире
Популярные комментарии
если не будет слов белый и светлый не буду покупать, это меня оскорбляет как белого
25 июня, 21:31
НЕНиколай Ефимов
1850000
туалетная бумага кстати тоже белая, это не правильно! а еще есть рассисткое молоко, нужно заставить коров давать черное, правильное молоко!
25 июня, 21:34
НЕНиколай Ефимов
10100000
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