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Памфилова рассказала, как сохранить здоровую нервную систему
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведет здоровый образ жизни, поэтому у нее крепкая нервная система. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:36
элла памфилова
цик рф
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
элла памфилова, цик рф, общество

Памфилова рассказала, как сохранить здоровую нервную систему

21:36 25.06.2020
758
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что ведет здоровый образ жизни, поэтому у нее крепкая нервная система.
"Чем сложнее, знаете, у меня кураж, азарт появляется. Я не знаю, это второе дыхание или внутренняя сила. У меня жизнь вся такая, она на экстриме. У меня организм такой удивительный - он использует любую возможность: в самолете, в машине - он хоть 15 минут просто отключается и спит. У меня вообще очень здоровая нервная система как у человека, ведущего здоровый образ жизни. Мне 66 лет, как-то я справляюсь и чувствую себя прекрасно в этом смысле", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. 6 сентября 2019
6 сентября 2019, 18:51
Памфилова не обращает внимания на проклятия и угрозы
Председатель ЦИК добавила, что ее творческие способности "в большей степени открываются ночью".
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Элла ПамфиловаЦИК РФОбщество
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