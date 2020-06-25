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Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,2 миллиарда долларов
Суд в США обязал Telegram к выплате покупателям криптовалюты Gram и 18,5 миллиона долларов компенсации, свидетельствует обнародованное в четверг решение... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:21
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РИА Новости
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353
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telegram (приложение), нью-йорк (город), сша, экономика

Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям Gram 1,2 миллиарда долларов

21:21 25.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Суд в США обязал Telegram к выплате покупателям криптовалюты Gram и 18,5 миллиона долларов компенсации, свидетельствует обнародованное в четверг решение окружного судьи Нью-Йорка.
Решением суда, ответчик обязан вернуть 1 миллиард 224 миллиона долларов, как полученные от покупателей Gram, так и в качестве неустойки за невыполненные перед ними обязательства. Помимо этого компанию обязуют выплатить 18,5 миллиона долларов в качестве гражданско-правовой компенсации.
Судья сообщил в своем решении, что истец и ответчик "согласились, что финальное решение не является признанием или отрицанием вины в предъявленных обвинениях (за исключением юрисдикции), отказались от установления фактов и выводов в отношении их законности и права на обжалование (решения)".
Решением суда Telegram обязан в течение предстоящих трех лет уведомлять Комиссию о намерении выпуска любого вида криптовалюты или подобных ей инструментов за 45 дней до начала использования этой технологий.
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Telegram в начале 2018 года сообщил о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых инвестраунда в феврале и марте 2019 года компания привлекла 1,7 миллиарда долларов примерно от 200 инвесторов. Но в октябре Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США сообщила, что подала иск к Telegram и ее филиалу в связи с проведенным ICO. По ее мнению, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, тем самым нарушив закон о ценных бумагах.
Ведомство потребовало, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства. Telegram в связи с этим решила отложить запуск блокчейн-платформы и криптовалюты до завершения суда в США. Американский суд отказал компании Telegram в апелляции на временный запрет передавать Gram покупателям.
Компания Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc предложили инвесторам получить возмещение в размере 72% первоначальных инвестиций из-за отсрочки запуска проекта Telegram Open Network (TON).
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