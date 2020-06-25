https://ria.ru/20200625/1573488529.html
Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил о якобы наличии у России "параллельного проекта" по разобщению НАТО, но заверил, что РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:17
2020-06-25T21:17
россия
александр маршал
нато
сергей рябков
китай
вена
сша
безопасность
в мире
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https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
https://ria.ru/20200625/1573477374.html
v.p.neznamov
Россия мыслит глобально - она заинтересована не в разобщении НАТО, а в ликвидации этой военно-политической организации.
17
8
россия
китай
вена
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1400x0_80_0_0_c1079c58d7fd2bb9c493026555aaa5fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр маршал, нато, сергей рябков, китай, вена, сша, безопасность, в мире