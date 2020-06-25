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Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил о якобы наличии у России "параллельного проекта" по разобщению НАТО, но заверил, что РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:17
россия
александр маршал
нато
сергей рябков
китай
вена
сша
безопасность
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573477374.html
Россия мыслит глобально - она заинтересована не в разобщении НАТО, а в ликвидации этой военно-политической организации.
17
8
россия
китай
вена
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр маршал, нато, сергей рябков, китай, вена, сша, безопасность, в мире

Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО

21:17 25.06.2020
1571
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил о якобы наличии у России "параллельного проекта" по разобщению НАТО, но заверил, что ему не быть успешным.
Взамен он предложил РФ сконцентрировать усилия на другой проблеме - наращивании сил Китаем.
"У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому... Россия должна сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил - ред.) Китаем", - написал он в своём Twitter.
Биллингсли возглавлял делегацию США на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, которые прошли в Вене 22-23 июня. С российской стороны на ней присутствовала делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Обсуждался вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Вчера, 17:17
В МИД рассказали о встрече Рябкова и Биллингсли в Вене
81025028
Обсудить 8
РоссияАлександр МаршалНАТОСергей РябковКитайВенаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Россия мыслит глобально - она заинтересована не в разобщении НАТО, а в ликвидации этой военно-политической организации.
25 июня, 22:00
vv.p.neznamov
1700000
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