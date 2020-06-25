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Из омского дома престарелых госпитализировали всех заболевших COVID-19
Минздрав Омской области сообщил в четверг, что количество заболевших коронавирусом в доме престарелых в Омске достигло 31, всех заболевших госпитализировали. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:10
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омская область, омск, происшествия

Из омского дома престарелых госпитализировали всех заболевших COVID-19

21:10 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение больницы
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОМСК, 25 июн - РИА Новости. Минздрав Омской области сообщил в четверг, что количество заболевших коронавирусом в доме престарелых в Омске достигло 31, всех заболевших госпитализировали.
Ранее, 23 июня, издание "Коммерческие вести" опубликовало отсканированное письмо на официальном бланке минздрава Омской области, адресованное председателю оперштаба региона Владимиру Куприянову по запросу главного санитарного врача области Александра Криги. В письме сообщается о госпитализации девяти пожилых пациентов с подозрением на коронавирус. За два дня, как отмечается в приведенном изданием документе, госпитализировано уже 19 человек, а под угрозой заражения оказались 200 пациентов Нежинского геронтологического интерната. В опубликованном письме сообщается, что одномоментно госпитализировать такое количество пациентов невозможно, так как "коечный фонд не располагает необходимым резервом". Копия письма на сайте издания подписана министром здравоохранения Омской области Ириной Солдатовой.
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"Министерством здравоохранения организовано дополнительно ежедневное (2 раза в день) медицинское наблюдение (пациентов интерната), осмотры, лечение по основному заболеванию (не COVID- 19). Вся необходимая помощь ... пациентам оказывается в полном объеме. Всего с начала наблюдения было госпитализировано 31 человек, как с положительными пробами, так и по тяжести состояния. В настоящий момент пациентов с положительными тестами на территории геронтологического центра нет, все пациенты, кто в этом нуждался, госпитализированы", - сообщили журналистам 25 июня в пресс-службе регионального минздрава.
В ведомстве добавили, что в среду 24 июня у постояльцев взяли анализы на коронавирус и положительными оказались два.
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"Министерство здравоохранения Омской области неоднократно направляло информацию в адрес министерства труда и социального развития и Роспотребнадзор о необходимости усиления карантинного режима в Нежинском геронтологическом центре, переводе на обсервацию всего учреждения, а также вахтовый способ работы персонала с использованием средств индивидуальной защиты всего персонала,- добавили в ведомстве.
В министерстве отметили, что "такая вспышка не должна повториться", а коечный фонд в регионе "достаточный" для госпитализации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Омская областьОмскПроисшествия
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