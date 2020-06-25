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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573488227.html
Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам в конституцию, вычислили бы, даже если бы он об этом не рассказал, заявила председатель ЦИК Элла... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:00
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
мосгоризбирком
элла памфилова
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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павел лобков, мосгоризбирком, элла памфилова, москва, нижегородская область, политика

Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае

21:00 25.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам в конституцию, вычислили бы, даже если бы он об этом не рассказал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее журналист и ведущий "Дождя" Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.
"Он об этом заявил. Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность. Даже если бы он не заявил об этом, все равно бы его вычислили. Потому что у нас идет идентификация", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".
Она напомнила, что ЦИК пока не стал распространять дистанционное электронное голосование по всей стране, потому что система еще не готова.
"Мы именно поэтому не стали распространять электронное дистанционное голосование, мы ограничились Москвой и Нижегородской областью, потому что еще система не готова в масштабах России, могут быть и сбои - новое это дело", - добавила председатель ЦИК.
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По словам Памфиловой, дистанционное электронное голосование продлится до 30 июня именно для того, чтобы была возможность сверить списки.
"В данном случае мы подстраховались, потому что некоторые недобросовестные люди специально или в виде провокации или из других целей могут этим воспользоваться. Именно поэтому у нас электронное голосование ограничено, включая по 30-е число", - добавила она.
Глава ЦИК пояснила, что когда списки по дистанционному электронному голосованию уже закрыты, их сверяют со списками тех, кто проголосовал традиционным способом.
"Если есть совпадения, то опечатываются ящики для голосования, составляется акт, а человек может получить серьезное административное наказание в виде штрафа. И вообще это неприлично. В любом случае, знаете, как говорится, нет худа без добра, все равно его бы вычислили... и если даже кто-то еще надумает, мы их всех за ушко на солнышко вытащим", - подчеркнула Памфилова.
Полицейский
Вчера, 19:31Голосование по поправкам в Конституцию
Полиция проверяет данные о двойном голосовании по поправкам
1202812739
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Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаМоскваНижегородская областьПолитика
Популярные комментарии
Не волнуйтесь, граждане, они все посчитают - шесть на ум пойдет, семь с ума сойдет, и все готово - просто, как апельсин.
25 июня, 21:35
Владлен Петрович
7201010
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