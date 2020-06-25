Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Павла Лобкова , пытавшегося дважды проголосовать по поправкам в конституцию, вычислили бы, даже если бы он об этом не рассказал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

Ранее журналист и ведущий "Дождя" Лобков заявил, что проголосовал на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования. Бюллетень Лобкова на участке аннулировали, будет учтен только его электронный голос, урну с его бюллетенем опечатали. Полиция Москвы начала административное расследование после сообщений о попытке Лобкова проголосовать дважды. Замглавы Мосгоризбиркома сообщил, что за умышленные попытки проголосовать дважды предусмотрен штраф 30 тысяч рублей.

"Он об этом заявил. Понятно, что это специально готовилось. Скажем так, проверка системы на прочность. Даже если бы он не заявил об этом, все равно бы его вычислили. Потому что у нас идет идентификация", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она напомнила, что ЦИК пока не стал распространять дистанционное электронное голосование по всей стране, потому что система еще не готова.

"Мы именно поэтому не стали распространять электронное дистанционное голосование, мы ограничились Москвой и Нижегородской областью , потому что еще система не готова в масштабах России, могут быть и сбои - новое это дело", - добавила председатель ЦИК.

По словам Памфиловой, дистанционное электронное голосование продлится до 30 июня именно для того, чтобы была возможность сверить списки.

"В данном случае мы подстраховались, потому что некоторые недобросовестные люди специально или в виде провокации или из других целей могут этим воспользоваться. Именно поэтому у нас электронное голосование ограничено, включая по 30-е число", - добавила она.

Глава ЦИК пояснила, что когда списки по дистанционному электронному голосованию уже закрыты, их сверяют со списками тех, кто проголосовал традиционным способом.