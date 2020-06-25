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https://ria.ru/20200625/1573488198.html
В Турции за сутки 1458 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1458, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире

В Турции за сутки 1458 человек заболели COVID-19

20:59 25.06.2020 (обновлено: 21:01 25.06.2020)
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Сотрудники санитарных служб проводят обработку улиц в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1458, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1458 новых случаев, всего заразившихся - 193 115. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших – 5046. Вылечились сегодня 1472 пациента, всего - 165 706", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗТурцияВ мире
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