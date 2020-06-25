https://ria.ru/20200625/1573488198.html
В Турции за сутки 1458 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1458, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T20:59
2020-06-25T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
турция
в мире
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https://ria.ru/20200625/1573487288.html
турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, турция, в мире